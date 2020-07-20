Актуальный уровень цены на нефть Brent сегодня - $41-43
Цены на нефть Brent начинают неделю со снижения. В отсутствие фактора поддержки в виде повышенного объема сокращения добычи странами ОПЕК+ рынок переоценивает риски по балансу.
Так, спрос снова под угрозой на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Америке и необходимости возобновления карантинных мер. Несмотря на разгрузку запасов, отмеченную на прошлой неделе и автомобильный сезон, спрос на нефтепродукты все равно остается ниже уровня прошлого года. При этом статистика по числу буровых, показавшая очередной минимум, не воспринимается рынком в качестве фактора поддержки. Мы считаем на сегодня актуальным уровень 41-43 долл./барр.
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