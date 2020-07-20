Цены на нефть Brent начинают неделю со снижения. В отсутствие фактора  поддержки в виде повышенного объема сокращения добычи странами ОПЕК+ рынок переоценивает риски по балансу.

Так, спрос снова под угрозой на   фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Америке и необходимости         возобновления карантинных мер. Несмотря на разгрузку запасов, отмеченную на прошлой неделе и автомобильный сезон, спрос на нефтепродукты все  равно остается ниже уровня прошлого года. При этом статистика по числу буровых, показавшая очередной минимум, не воспринимается рынком в  качестве фактора поддержки. ​Мы считаем на сегодня актуальным уровень 41-43 долл./барр. 