Депутат от Единой России и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога водителей, которые редко пользуются своими автомобилями. Об этом сегодня пишут Ведомости. Вместе с тем, как предлагает председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин, выпадающие доходы бюджета можно компенсировать повышением акцизов на бензин.

Следует напомнить, ставка акциза на бензин в настоящий момент равна 176 долл./т, что составляет 27% от розничной цены в Центральном регионе (искл. НДС), а в 2021–2022 гг. она должна повышаться на 4% в год в рублевом выражении. Исходя из опыта прошлых периодов, нефтедобывающие компании перекладывают повышение акцизов в цены с некоторой задержкой, поэтому в случае введения повышенной ставки акциза финансовые показатели нефтяных компаний могут пострадать в ближайшей перспективе. Однако это предложение находится на начальной стадии обсуждения, и никакой ясности в отношении потенциального повышения акциза нет (в настоящее время транспортный налог взимается по разным ставкам в зависимости от вида транспортного средства), поэтому мы считаем новость нейтральной для котировок акций сектора.