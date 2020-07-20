Депутат предлагает заменить транспортный налог высокими акцизами на бензин – нейтрально
Депутат от Единой России и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога водителей, которые редко пользуются своими автомобилями. Об этом сегодня пишут Ведомости. Вместе с тем, как предлагает председатель движения автомобилистов Виктор Похмелкин, выпадающие доходы бюджета можно компенсировать повышением акцизов на бензин.
Следует напомнить, ставка акциза на бензин в настоящий момент равна 176 долл./т, что составляет 27% от розничной цены в Центральном регионе (искл. НДС), а в 2021–2022 гг. она должна повышаться на 4% в год в рублевом выражении. Исходя из опыта прошлых периодов, нефтедобывающие компании перекладывают повышение акцизов в цены с некоторой задержкой, поэтому в случае введения повышенной ставки акциза финансовые показатели нефтяных компаний могут пострадать в ближайшей перспективе. Однако это предложение находится на начальной стадии обсуждения, и никакой ясности в отношении потенциального повышения акциза нет (в настоящее время транспортный налог взимается по разным ставкам в зависимости от вида транспортного средства), поэтому мы считаем новость нейтральной для котировок акций сектора.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200720/831798863.html