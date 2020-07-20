Рынки в прошедшую неделю продолжили оставаться в боковике. Рубль слегка слабел по отношению к доллару на фоне угроз введения новых санкций против России. А вот главный фактор самочувствия нашего рынка — цена нефти продолжает дрейфовать вправо и размышлять о выборе направления дальнейшего движения.

Итоги прошедшего 15 июля совещания ОПЕК+ и их решение по снижению ограничений добычи с 9,7 до 7,7 Мб/д в августе прошло для цен нефти достаточно гладко. С учетом постепенного восстановления спроса предполагаемое появление на рынке новых объемов нефти не было воспринято рынком как серьезный медвежий фактор и не привело к возникновению понижательного тренда. Кроме того ожидаемое появление с августа новых объемов нефти на рынке немного было сглажено обещаниями «двоечников сделать работу над ошибками» и провести дополнительные сокращения добычи. Так что в августе рынок получит от ОПЕК+ не 2 Мб/д дополнительной нефти, а немного меньше. (Кстати, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что не исключает пересмотра квот стран ОПЕК+ в декабре в зависимости от ситуации с коронавирусом и темпов восстановления экономики).

Серьезным фактором давления на цены в условиях умеренного оживления спроса мог бы оказаться роспуск запасов нефти. Уже снижается загрузка танкеров, которые по всему миру использовались как плавучие хранилища. В США явно приостановился рост запасов. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе показали довольно выразительное снижение. Аналогичные процессы наметились и в других странах. Трейдеры отмечают, что немного стали уменьшаться стремительно накупленные по низким ценам запасы нефти в Китае. Так Bloomberg отметил продажи нефти на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) и ее отгрузку к покупателям, которые обычно покупают ее на Ближнем Востоке или в Африке. Так что предполагаемое оживление спроса на нефть будет сдерживаться не только расширением добычи нефти от ОПЕК+, но также снижением накопленных запасов.

Проведенные весной огромные вливания ликвидности со стороны центральных банков продолжают поддерживать рынки и остаются важным фактором влияния на цены всех активов. А вот проходившее на прошлой неделе заседание ЕЦБ не принесло существенных новостей — политика ЕЦБ осталась неизменной. Глава ЕЦБ Лагард заявила о необходимости в значительных монетарных стимулах для поддержки восстановления экономики. Рыхлый европейский союз проходит этап очередных испытаний. На этот раз лидеры ЕС вновь пытаются решить, как помочь странам юга Европы. В ночь на понедельник они продолжили сложные переговоры, поскольку за первые два дня соглашения по фонду восстановления и бюджету ЕС достичь не удалось. Предложенный пакет мер на 750 млрд. евро подвергается «усушке и утруске» со стороны северных стран. Идеи Франции и Германии по поддержанию стран юга Европы не находят сочувствия у северных стран. Флагманом сопротивления выступает так называемая скромная четверка. Ситуация достаточно сложная поскольку нужно добиться консенсуса и итоговое решение должны поддержать все. Недаром руководители ЕС засиживаются в глубокую ночь, пытаясь найти непростые решения.

Плотность важных событий на наступающей неделе не очень высока. Главной вехой для рынков станут итоги саммита лидеров ЕС. Великобритания от данного саммита ждет компромиссных шагов со стороны ЕС по поводу Брексита, хотя, возможно, подвижки по указанному вопросу могут быть отложены до следующей встречи руководства Европы. Но, в любом случае, на прошедших в ЕС переговорах будет задаваться дальнейший тренд динамики евро по отношению к доллару. На прошлой неделе евро в паре с рублем уже и так существенно обгоняло доллар. А если вопросы помощи странам юга Европы все же удастся утрясти, то значительная часть существующего напряжения будет снята и евро будет иметь перспективы на дальнейшее укрепление. Такая перспектива тем более вероятна, что у доллара вполне закономерен приступ слабости с учетом умопомрачительного бюджетного дефицита в США.

На нашем фондовом рынке постепенно будет уходить в прошлое пик дивидендных выплат и связанное с ним проседание индексов российского рынка. А вот сезон отчетности по итогам второго квартала еще только начался и рынки будут продолжать узнавать много нового по поводу результатов деятельности компаний. Особенно интересными для рынка нефти будут отчетные данные нефтяных компаний и то, как они пережили сезон низких цен. По-прежнему интересной остается динамика добычи нефти в США. Отчет Baker Hughes сообщил, что по данным на 17 июля количество активных нефтяных вышек снизилось до 180 штук. Интересно будет узнать также и возможное продолжение снижения запасов нефти в США.



