Принятие стратегии развития остается главным фактором роста стоимости акций "Интер РАО"
Интер РАО 17 июля сообщило, что на заседании совета директоров компании 31 июля будет рассматриваться стратегия развития на период до 2025 г. с перспективой до 2030 г. Согласно сообщению, по итогам заседания будет опубликован технический пресс-релиз об утверждении стратегии, а подробно она будет представлена инвестиционному сообществу гендиректором и топ-менеджментом в День стратегии в течение 3к20 (точная дата будет определена после заседания).
Это позитивная новость, которую рынок давно ждал после переноса официального утверждения и обнародования стратегии в мае на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса и необходимостью добавления новых сценариев. В новой стратегии развития должны быть освещены важнейшие аспекты инвестиционной привлекательности компании: целевые показатели EBITDA, принципы расходования накопленных денежных средств, ожидания по использованию казначейских акций, дивидендная политика (компания продолжает подтверждать коэффициент выплат на уровне 25% чистой прибыли по МСФО) и новая долгосрочная программа мотивации руководства (которая должна служить поддержкой для котировок акций). Таким образом, принятие этого документа остается главным фактором роста стоимости акций Интер РАО. Подробнее о наших ожиданиях относительно стратегии компании читайте в материале InterRAO
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