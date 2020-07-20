Интер РАО 17 июля сообщило, что на заседании совета директоров компании 31 июля будет рассматриваться стратегия развития на период до 2025 г. с перспективой до 2030 г. Согласно сообщению, по итогам заседания будет опубликован технический пресс-релиз об утверждении стратегии, а подробно она будет представлена инвестиционному сообществу гендиректором и топ-менеджментом в День стратегии в течение 3к20 (точная дата будет определена после заседания).

Это позитивная новость, которую рынок давно ждал после переноса официального утверждения и обнародования стратегии в мае на более поздний срок в связи со вспышкой коронавируса и необходимостью добавления новых сценариев. В новой стратегии развития должны быть освещены важнейшие аспекты инвестиционной привлекательности компании: целевые показатели EBITDA, принципы расходования накопленных денежных средств, ожидания по использованию казначейских акций, дивидендная политика (компания продолжает подтверждать коэффициент выплат на уровне 25% чистой прибыли по МСФО) и новая долгосрочная программа мотивации руководства (которая должна служить поддержкой для котировок акций). Таким образом, принятие этого документа остается главным фактором роста стоимости акций Интер РАО. Подробнее о наших ожиданиях относительно стратегии компании читайте в материале InterRAO