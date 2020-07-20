Рецессия в российской экономике может оказаться глубже нашего текущего прогноза. Согласно нашим расчетам, в июне российский ВВП упал на 10,8% после обвала на 14% месяцем ранее. Таким образом, во 2 кв. текущего года спад в экономике страны составил 12,8% после роста на 1,6% кварталом ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику в июне снова внесло сельское хозяйство, производство в котором продолжило расти умеренными темпами. Кроме того, уменьшению глубины спада в экономике страны способствовало значительное улучшение ситуации в розничной торговле. При этом, несмотря на снятие значительной части санитарных ограничений, улучшение ситуации в обрабатывающей промышленности и секторе услуг оказалось менее значительным по сравнению с нашими ожиданиями в связи с резким сжатием спроса со стороны населения и бизнеса в результате падения реальных доходов. Таким образом, несмотря на принимаемые правительством меры поддержки, восстановление деловой активности в стране может растянуться на достаточно большой промежуток времени.

Тем не менее мы по-прежнему считаем, что во 2 п/г текущего года экономическая ситуация продолжит улучшаться. В настоящее время мы подтверждаем прогноз сокращения российского ВВП на 5,7% по итогам текущего года, однако видим определенные риски того, что рецессия в экономике страны может оказаться заметно глубже.