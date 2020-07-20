За месяц сектор заработал прибыль в 70 млрд руб. (соответствует ROE около 8% в годовом выражении), что лучше нулевого майского результата, но более чем на 30% ниже среднего уровня 2019 г. В пятницу представитель ЦБ сообщил, что регулятор не ждет резкого провала по прибыли банков во 2 п/г и в базовый сценарий не закладывает второй волны вируса. При отсутствии осеннего спада ЦБ предполагает, что рост необеспеченного кредитования может достигнуть примерно 5% по итогам года (за 1 п/г он составил около 2%), рост ипотечного кредитования может превысить 10%.

Автокредитование же будет отставать и покажет нулевую или отрицательную динамику. Прогнозы ЦБ стали более оптимистичны по сравнению с опубликованными несколько месяцев назад: тогда для ипотеки ожидаемый рост составлял 8–10%, для потребкредитования прогнозировалось небольшое снижение, для автокредитов – снижение на 10%. При этом ЦБ сохраняет свою позицию по дивидендам, рекомендуя банкам отложить выплаты за 2019 г. (последние данные предполагают, что Сбербанк и ВТБ дадут рекомендации по выплатам в августе, решение может быть принято в сентябре).