Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) в четверг, 23 июля, представит финансовые результаты за 2К20. Мы

ожидаем, что 2К20 будет уникальным для сегмента игр, динамика которого, как ожидается, опередит все другие

вертикали, выиграв от притока аудитории пользователей в период карантина и плотного графика запуска новых игр.

Сегмент Communications & Social, напротив, как мы ожидаем, покажет слабые результаты на фоне снижения спроса на рекламу в период пандемии, о чем компания сообщала ранее. Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции в центре внимания инвесторов будет прогноз компании на оставшуюся часть года.

Выручка: сильная динамика сегмента игр нейтрализует слабые результаты сегмента Communications & Social.

Согласно нашему прогнозу, выручка Mail.ru Group в 2К20 составит 23,8 млрд руб., что предусматривает рост на 18,8% г/г и на 6,7% к/к. Мы ожидаем, что 2К20 будет уникальным: выручка сегмента Игр, как ожидается, продемонстрирует очень сильный рост на 38,5-32,3% г/г и к/к, опередив другие вертикали на фоне: 1) роста аудитории в период карантина, 2) плотного графика запуска новых игр (запущено две новые игры – Dino Squad (в конце апреля) и Warface (в конце мая), а также 3 сезон Conqueror’s Blade (конец апреля)) и 3) позитивного эффекта ослабления рубля к доллар у и евро, так как на международную выручку приходилось 68% выручки MMO до пандемии. Выручка сегмента Communications & Social, напротив, как ожидается, снизится

на 3,3% г/г и на 10% к/к (в сравнении с ростом на 8,8% г/г в 1К20). Карантинные меры в связи с Covid-19 очень негативно отразились на спросе на онлайн рекламу (мы ожидаем, что рекламная выручка снизится на 11% г/г), однако, с другой стороны, вызвали рост активности пользователей в соцсетях (рост выручки IVAS, вероятно, ускорится до 17% г/г). По нашей оценке, выручка сегмента новых инициатив продемонстрирует хороший рост на 10% к/к до 2,2 млрд руб., главным образом, благодаря сегменту онлайн образования, тогда как проект “Юла”, как ожидается, покажет временно слабые результаты.

Аналогичные тренды, вероятно, покажет и рентабельность. Что касается рентабельности, мы считаем, что сегмент Игр покажет значительное улучшение рентабельности EBITDA – мы ожидаем, что она составит 16,9% против 6,6% в 1К20, так как снижение расходов на рекламный CPM (Cost per mille) в апреле и в мае, а также рост аудитории пользователей компенсировали расходы на запуск игр. На рентабельность сегмента Communications & Social за 2К20 на уровне 44,5%, как ожидается, повлияет скачок в расходах на разработку продуктов и сервисов, а также 1 млрд руб. в рамках программы поддержки МСБ, объявленной в конце марта. На уровне группы рентабельность EBITDA, по нашей оценке, составит 26,8% (EBITDA на уровне 6,4 млрд руб.). Мы ожидаем, что чистая прибыль за 2К20 достигнет 2,7 млрд руб.