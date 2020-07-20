Выход компании Didi на российский рынок такси усилит конкуренцию для местных игроков
Китайская Didi Chuxing Technology Co., которой принадлежит онлайн агрегатор такси Didi, уже в ближайшие несколько недель может начать свой бизнес в России, запустив свой первый проект в Казани. Didi также рассматривает возможность выхода на рынки Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга в сентябре-декабре. Кроме того, компания LLC Unicom, которая называет себя официальным представителем Didi в России, опубликовала на Avito объявление о поисках водителей Вакансия предлагает доход на уровне минимум 7 000 руб., бонусы, брендированный автомобиль, тренинг по работе с онлайн приложениями, а также возможность для водителей самостоятельно выбирать заказы. Новость о планах Didi открыть
офис в России, а также о поисках гендиректора и других сотрудников появилась в российских СМИ в январе.
Didi оказывает свои услуги более чем 550 млн пользователям сервиса в Азии (Китай, Япония), Латинской Америке (Бразилия, Чили, Колумбия и Мексика) и Австралии и совершает свыше 10 млрд пассажирских перевозок в год.
Мы считаем новость НЕГАТИВНОЙ с точки зрения настроения инвесторов вокруг акций Yandex (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) и косвенно НЕГАТИВНОЙ для Mail.ru Group (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, $26,2), которой принадлежит Ситимобил в рамках СП в сегменте O2O со Сбербанком. Поддержку Didi на российском рынке оказывает Российский фонд прямых инвестиций, который сделал инвестиции в Didi Chuxing Technology Co. в 2016 г. Выход компании на российский рынок предусматривает риск усиления конкуренции для местных игроков.
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