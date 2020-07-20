Опубликованные в пятницу данные Росстата продемонстрировали разнородную картину экономической динамики во 2к’20. Наиболее интересными оказались квартальные оценки реальных располагаемых доходов, а также показатели рынка труда.

Реальные доходы без учета обязательных платежей упали на 8.0% г/г по итогам 2к’20. Однако, исходя из динамики реальной заработной платы в течение апреля-мая (последовательное падение на 2.0% г/г и рост на 1.0% г/г), основные драйверы сокращения располагаемых доходов находятся на стороне предпринимательских, скрытых и доходов от собственности. При этом текущее состояние деловой активности не гарантирует быстрого возврата на предкризисные уровни, в том числе ввиду продолжающейся подстройки рынка труда. Уровень безработицы достиг отметки 6.2% по итогам июня на фоне замедления темпа падения занятости до —0.1% м/м против —1.6% м/м в апреле.

Со стороны розничного торговли (-7.7% г/г в июне против —19.2% г/г в мае) опережающую восстановительную динамику ожидаемо демонстрировал сегмент продуктов питания (-3.7% г/г), тогда как непродовольственный сегмент остался позади (-11.3% г/г). Сектор услуг остался в затяжном кризисе (-34.5% г/г), с одной стороны, сохранив на себе влияние ограничений по ведению деятельности, с другой, – столкнувшись с пересмотром потребительских приоритетов на фоне падения занятости и доходов.

Мы полагаем, текущие данные не добавят Банку России дополнительных критических оценок состояния экономики в данный момент, так как в целом соответствуют ожиданиям регулятора по сокращению ВВП в 2к’20, озвученным в июне. В этой ситуации регулятор может сохранить упреждающую тактику (Росбанк: снижение ключевой ставки на 25 бп в пятницу) и продолжить смягчение процентной политики, опираясь на краткосрочные индикаторы инфляционного давления.



