На этой неделе в центре внимания локального рынка будет заседание совета директоров ЦБ по ставке, назначенное на пятницу. Консенсус-прогноз предполагает снижение ставки на 25 б.п. до 4,25%, тогда как мы считаем, что регулятор может сделать паузу и оставить ставку неизменной. Впрочем, на наш взгляд, важно другое: цикл смягчения денежно- кредитной политики в любом случае подходит к концу (это очевидно большинству участников рынка), потенциал снижения ставки до конца года, по нашим оценкам, составляет около 50 б.п. Поэтому нельзя исключать, что при снижении ставки на 25 б.п. часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль: пересмотр ставки в пятницу будет означать сокращение пространства для ее дальнейшего снижения. Сейчас сложно предугадать, как рынок отреагирует на итоги заседания, важны также будут комментарии и обновленный макропрогноз. Однако пока мы не видим драйверов для принципиального изменения настроений участников.

В последнее время наблюдается падение интереса к бумагам с фиксированным купоном и рост угла наклона кривой, существенное беспокойство у рынка вызывают также

амбициозные планы Минфина по займам на нынешний год. По итогам прошлой недели доходности длинных ОФЗ

выросли в среднем на 3–6 б.п., тогда как коротких и среднесрочных снизились в среднем на 3–10 б.п. Сейчас спред между однолетними и десятилетними ОФЗ составляет почти 170 б.п., что близко к максимумам 2014 г.