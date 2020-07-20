К утру понедельника остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ пополнились более чем на 200 млрд руб. и превысили 2,5 трлн руб. Приток ликвидности был обусловлен привлечением средств от Федерального казначейства. В частности, на 100 млрд руб. выросла задолженность банков по депозитам и на 50 млрд руб. по операциям РЕПО. Ставки МБК на этом фоне продолжили снижаться, оставаясь ниже уровня ключевой ставки ЦБ. Показатель профицита ликвидности банковского сектора третий день подряд почти не менялся, сохраняясь вблизи уровня 2 трлн руб. (положительная разница между операциями абсорбирования Банка России и задолженностью банков по операциям рефинансирования).

На текущей неделе казначейство проведет в четверг два депозитных аукциона, из которых банки, по всей видимости, заинтересует лишь аукцион с плавающей процентной ставкой (лимит 50 млрд руб.), тогда как аукцион с фиксированной ставкой (150 млрд руб.) останется без существенного внимания. Также можно будет ожидать повышенного спроса на аукционах длинного РЕПО казначейства с плавающей ставкой, которые пройдут в среду, пятницу и следующий понедельник (сроки размещения средств – 35, 91 и 35 дней соответственно).

Банк России, в свою очередь, проводит сегодня аукционы РЕПО на 1 месяц и 1 год. Годовой аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. С учетом фиксированного характера ставки на одномесячном аукционе, можно также ожидать отсутствия интереса банков к участию в нем.

Ключевыми событиями для денежного рынка станут события в конце недели. В пятницу Банк России проведет очередное заседание, на котором можно ожидать очередного смягчения процентной политики (мы ожидаем минимальный шаг в 25 бп), а банки начнут предварительные выплаты по основным налоговым платежам (НДПИ, акцизы и НДС), окончательные расчеты по которым пройдут в следующий понедельник.

Рубль: фактор налогового периода должен нивелировать неблагоприятный внешний фон. После весьма неудачной прошлой недели, понедельник рубль начал с нейтральной динамики против доллара и дальнейшего ослабления против евро. В первые минуты американская валюта предприняла попытки закрепиться выше 72 руб., однако, потерпев неудачу, скорректировалась в район открытия. Евро на открытии тестировал отметку в 82,5 руб. и к окончанию первой половины дня продолжал торговаться вблизи данного уровня. В целом российский рынок отражал ход торгов на международных площадках, где пара евро/доллар укреплялась на 0,3%, а индекс доллара слабел на 0,1-0,2%. Отметим, что евро активно рос на фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС, длящихся еще с пятницы.

В целом для рубля по-прежнему сохраняется не слишком благоприятный фон, обусловленный не столько ускорением мировых темпов роста заболевания коронавирусом, сколько периодическими вспышками антироссийской риторики с запада, грозящей усилению санкционных рисков. Однако на текущей неделе данный фактор будет нивелирован валютными продажами экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в следующий понедельник.