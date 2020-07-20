Главным индикатором, определяющим направление движения акций представителей̆ традиционной экономики (энергетика, металлургия, банки, промышленность), является рост числа случаев заражения в США. На графике ниже можно увидеть сравнительную динамику индекса S&P Pure Value против NASDAQ Composite и число новых случаев заражения. На прошлой неделе технологические акции отстали от широкого рынка и одной из причин этого стали новости о вакцине. Мы не думаем, что вакцина появится в ближайшие 2-3 месяца, так что стоимостные акции начнут опережать рынок, когда число случаев заражения в США выйдет на новое плато.

Когда это произойдёт? Этого никто не знает наверняка, но у нас есть предположение, что это может случиться в начале августа:

1) 13 июля власти Калифорнии вернули карантинные меры. Мы знаем, что эффект от них проявляется в среднем через 2 недели. Калифорния, Техас и Флорида – лидеры новой̆ волны заражений в США. Соответственно от динамики в этих штатах будет зависеть и общая картина по стране.

2) Те штаты, где эпидемия пошла на спад, «остановились» на уровне заражения в 2%: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс. Близки к этому значению Аризона, Луизина и Иллинойс, где уровень заражения тоже приближается к 2%. В Калифорнии и Техасе пока что меньше 1%, во Флориде уже чуть выше 1%. Экстраполируя текущую динамику можно предположить, что 2% эти штаты достигнут через 3 недели в среднем (т.е. в начале августа).

Также отметим, что у Value есть ещё один драйвер роста на горизонте – сезон отчётностей в США, который̆ стартовал на прошлой неделе. Конечно, сами по себе результаты будут плохие, но текущиӗ рыночные ожидания находятся ещё ниже. Дело в том, что ожидания на второй̆ квартал и на весь год формировались во время предыдущего сезона отчётностей – в начале мая. Это было худшее время для американской̆ экономики. В связи с этим мы видим хорошие шансы на позитивный̆ сюрприз.