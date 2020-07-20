Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис опускается до 0,62%. Августовский фьючерс на Brent торгуется ниже $43. Золото остается выше $1800. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться выше 3200 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня результаты за второй календарный квартал представит IBM. Консенсус предполагает снижение выручки и EPS. Во время пандемии коронавируса компания повысила дивиденды и усилила развитие сегмента облачных вычислений. Инвесторов интересует в первую очередь прогресс в развитии нового направления бизнеса.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 12 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

21 июля о результатах за прошедший квартал отчитается Coca-Cola Co. Ожидается, что отчетный период станет самым сложным для компании в этом году. Тем не менее мы считаем, что большая часть негатива уже учтена в цене акции, поэтому есть шансы, что компания сможет приятно удивить. Главной причиной ожидаемого снижения выручки являются выпадающие из-за эпидемии продажи в ресторанах, барах, спортивных центрах и прочих местах проведения досуга. Следовательно, во втором квартале мы ожидаем наиболее заметный негативный эффект для бизнеса. Мы предполагаем, что во втором квартале выручка компании снизится более чем на 20%. В то же время продажи может поддержать возросшее потребление напитков дома. В условиях изоляции граждане более склоны отказываться от покупки дорогостоящих товаров и могут потратить высвободившиеся средства на напитки. Стоит также отметить широкую сеть поставщиков и масштаб бизнеса, которые позволят Coca-Cola работать бесперебойно в нынешних сложных условиях.

22 июля за второй квартал отчитается Microsoft. Консенсус предполагает рост выручки на 8,4% при повышении операционной прибыли на 5% и нейтральной динамике EPS. Прогноз прибыли совпадает с первоначальной целью менеджмента корпорации, а среднерыночные ожидания по выручке выше прогноза руководства Microsoft. Мы ожидаем, что результаты Microsoft будут в целом успешными. По нашим оценкам, облачные подсегменты Office 365 Commercial, Dynamics 365 и Azure зафиксируют двузначные темпы роста на фоне сильного спроса на SaaS- и IaaS-решения в условиях пандемии. Наиболее слабая динамика продаж в результате сокращения рекламных бюджетов ожидается в сегменте LinkedIn и рекламном подразделении. Surface и Windows OEM продемонстрируют нейтральный результат ввиду сокращения потребительской активности, после всплеска спроса в первом квартале. Сегмент Xbox окажется в минусе, так как выпуск обновленной консоли ожидается только в конце года.

Tesla также опубликует отчетность за второй квартал 22 июля. Положительный финансовый результат приблизит компанию к включению ее акций в индекс S&P500, что обеспечит их драйвером роста. Для попадания в индекс широкого рынка компания должна иметь положительную чистую прибыль по GAAP за последние 12 месяцев и положительный финансовый результат в последнем квартале. Предыдущие три квартала Tesla была прибыльна по GAAP, но на этот раз продолжение тенденции не гарантировано. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, EPS Tesla по GAAP в отчетном периоде составит —$1,02, что заметно ниже $0,08, зафиксированных по итогам первого квартала. В то же время компания способна превзойти ожидания аналитиков по EPS, поскольку данные по производству и поставке автомобилей оказались выше прогноза.



