Starbucks — один из крупнейших игроков сектора потребительских товаров с рыночной капитализацией свыше 80 млрд долл. В долгосрочном периоде менеджмент таргетирует 10%+ рост EPS (Earnings Per Share) при росте выручки в диапазоне 7-9% (3-4% рост сопоставимых продаж). Международный сегмент компании остается одним из основных драйверов роста компании, учитывая более низкий уровень проникновения.

Последствия пандемии оказали существенное давление на финансовые результаты компании, однако мы считаем, что фактор пандемии является временным и компания сможет восстановить свои позиции в среднесрочном периоде. Кроме того, учитывая развитую диджитал-платформу (онлайн-заказы) в отличие от независимых кофеен мы ожидаем что в среднесрочном периоде компания сможет нарастить рыночную долю.

Существенным преимуществом Starbucks является гибкость менеджмента в управлении бизнес-процессами компании при изменении отраслевых трендов. Так, на фоне пандемии и введения карантинных мер менеджмент ускорил процесс роста доли точек ready-to-go, drive-thru. Менеджмент анонсировал трансформацию текущих форматов для обслуживания клиентов как внутри торговых точек, так и при заказов «с собой».

По нашим оценкам, потенциал роста акций компании на горизонте 1, 3 и 5 лет составляет 11%, 31% и 42%, соответственно.

Основные риски:

• Рост конкуренции. Высокий уровень конкуренции с независимыми кофейнями. Однако компания обладает сильным брендом и развитой инфраструктурой диджитал-продаж, что дает существенное преимущество относительно конкурентов в период пандемии.

• COVID- 19. Введение карантинных мер может оказать значимое негативное влияние на финансовые результаты компании.

Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен, представленная в 81 странах мира. Основана в Сиэтле в 1971 году. Компания обладает как собственной сетью кофеен (~16 тыс.), так имеет сеть партнеров в рамках лицензионных соглашений (~16 тыс.). Помимо данных каналов продаж компания реализует часть продукции в торговых сетях в рамках соглашения с Nestle. Starbucks владеет следующими брендами: Teavana, Seattle’s Best Coffee, Ethos и пр. Рыночная доля компании в крупнейшем для нее рынке США составляется 40%. В разрезе географии продаж Starbucks около 70% выручки приходится на сегмент Америка (США, Канада и пр.), 23% выручки приходится на международный сегмент (Китай, Япония, CAP и пр.) Количество сотрудников компании составляет 346 тыс.