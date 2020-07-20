На фоне глобальных социально-экономических перемен в России и мире интересно посмотреть, как изменилась цена некоторых металлов с 1 января по 17 июля 2020 года:

• Золото +17,9%;

• Серебро +9,3%;

• Палладий +7,2%;

• Медь +3,2%;

• Никель —6,6%;

• Алюминий —7,0%;

• Платина —12,4%.

Первые два драгоценных металла, золото и серебро, ожидаемо выросли с начала года. Этому способствовали сразу несколько факторов:

1) Снижение ставки ФРС США, из-за которой доходности по трежерис опустились ниже 1%, и инвесторы перешли в другие защитные активы — золото и серебро;

2) Программа QE, которая приводит к росту денежной массы и может ослабить доллар;

3) Нестабильность на рынках из-за пандемии.

Отмечу, что серебро имеет больший потенциал роста, чем золото. Ожидаю, что соотношение золота к серебру снизится с текущих 1:90 к 10-летней средней 1:65.

Палладий, медь, никель и платину объединю в одну группу. По майским прогнозам Норильского Никеля, в 2020 году ожидается следующая конъюнктура рынка:

• Палладий — временный баланс (после дефицита);

• Медь — сбалансированный рынок;

• Никель — избыток развивается;

• Платина — избыток остается.

Данный прогноз полностью объясняет изменение цен на каждый металл с начала года. Все обозначенные металлы выпускаются Норильским Никелем. Причем на палладий и медь, цены которых выросли с начала года, приходится 60% выручки за 2019 год (39% палладий и 21% медь). При этом ослабление рубля оказывает поддержку рублевой выручке компании. В связи с этим, при текущей конъюнктуре рынка считаю акции Норильского Никеля привлекательной долгосрочной инвестицией.

Что касается алюминия, то с 2013 по 2019 год данный рынок был в целом сбалансированным. Однако в 2020 году из-за пандемии ожидается рекордный за десятилетие избыток предложения в 5 млн тонн. Это оказывает давление на котировки алюминия. В связи с этим пока что не спешу инвестировать в российского алюминиевого гиганта Русал, который страдает от высокой долговой нагрузки.

В секторе золотодобычи отдаю предпочтение акциям Полюса.