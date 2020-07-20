Рынок иностранных акций: коронавирусное перепутье
Чем дальше, тем больше мы понимаем, что наступила другая эпоха. И все что сейчас происходит ни с чем несравнимо в прошлом и мир, в том числе и фондовый, идет по какой-то совершенно новой неизведанной дороге. Но вот вопрос: куда же ведет эта дорога?— остается открытым. И прошедшая неделя не внесла ясности в этот вопрос. Итоги ее оказались весьма и весьма неоднозначными.
С одной стороны, индексы фактически остались на прежних очень высоких уровнях и чисто теоретически никаких серьезных препятствий для дальнейшего роста рынка не появилось. С другой стороны, начавшийся сезон отчетности пока не даёт никаких оснований радоваться хоть чему-либо. Банки отчитались скорее плохо, чем хорошо. Очень неоднозначно воспринята инвесторами достаточно сильная отчетность от таких грандов медицинского сектора как UnitedHealth (UNH, —0,20%) и Johnson & Johnson (JNJ, +0,07%). Ну и, наконец, главная ударная сила прошедшей недели — Netflix (NFLX, —6,52%) своим негативным прогнозом на вторую половину этого года окончательно испортил всем настроение. И поэтому стоит даже скорее порадоваться, что рынки стоит там, где стоят, а не ушли куда-нибудь вниз на добрый десяток процентов.
Лучше всех на прошедшей неделе чувствовали себя акции промышленных компаний, подросшие в среднем на 5.17%. При этом наиболее уверенно среди них смотрелись акции железнодорожных компаний. Спрос на них был стабильным в течение всей недели, и они только в среднем прибавили к своей капитализации более 10%. А вот акции крупнейших авиаперевозчиков хоть и подросли, но рост это был очень неровным и чрезвычайно нервным — от +20% до —7%. То есть если у железнодорожников правили бал инвесторы, то у авиаперевозчиков явно чувствовалась рука спекулянтов.
Что же касается негативных моментов прошедшей недели, то основной была тенденция по фиксации прибыли в акциях ведущих технологических компаний и в FAANGовцах. Если промышленный сектор вырос на 5%, то технологический за это же время потерял более 2%. А потери лидеров были и того больше. Так, акции главного бенефициара коронавирусной эпохи — компании Amazon (AMZN, —1,26%) потеряли более 10%, а Microsoft (MSFT, —0,51%) — более 5%.
Ну, а из плохого, безусловно, нельзя не упомянуть еще и банки. Как уже было сказано выше, отчитались они ни шатко, ни валко. Лишь JPMorgan Chase (JPM, —1,85%) хоть в какой-то мере оправдал надежды инвесторов. Результаты деятельности всех остальных оказались явно хуже ожиданий и аналитиков, и участников рынка. И по итогам недели финансовый сектор в целом занял второе место с конца, уступив эту своеобразную пальму первенства «по худшести» лишь энергетическому сектору.
Как видим, радоваться пока особо нечему и остается лишь надеяться на неиссякаемый оптимизм инвесторов и большие деньги центральных банков, льющихся бесконечным и непрерывным потоком.
По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено более 4,8 миллиона сделок с акциями 1 209 эмитентов на общую сумму почти 5,5 миллиардов долларов США.
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