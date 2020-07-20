Чем дальше, тем больше мы понимаем, что наступила другая эпоха. И все что сейчас происходит ни с чем несравнимо в прошлом и мир, в том числе и фондовый, идет по какой-то совершенно новой неизведанной дороге. Но вот вопрос: куда же ведет эта дорога?— остается открытым. И прошедшая неделя не внесла ясности в этот вопрос. Итоги ее оказались весьма и весьма неоднозначными.

С одной стороны, индексы фактически остались на прежних очень высоких уровнях и чисто теоретически никаких серьезных препятствий для дальнейшего роста рынка не появилось. С другой стороны, начавшийся сезон отчетности пока не даёт никаких оснований радоваться хоть чему-либо. Банки отчитались скорее плохо, чем хорошо. Очень неоднозначно воспринята инвесторами достаточно сильная отчетность от таких грандов медицинского сектора как UnitedHealth (UNH, —0,20%) и Johnson & Johnson (JNJ, +0,07%). Ну и, наконец, главная ударная сила прошедшей недели — Netflix (NFLX, —6,52%) своим негативным прогнозом на вторую половину этого года окончательно испортил всем настроение. И поэтому стоит даже скорее порадоваться, что рынки стоит там, где стоят, а не ушли куда-нибудь вниз на добрый десяток процентов.

Лучше всех на прошедшей неделе чувствовали себя акции промышленных компаний, подросшие в среднем на 5.17%. При этом наиболее уверенно среди них смотрелись акции железнодорожных компаний. Спрос на них был стабильным в течение всей недели, и они только в среднем прибавили к своей капитализации более 10%. А вот акции крупнейших авиаперевозчиков хоть и подросли, но рост это был очень неровным и чрезвычайно нервным — от +20% до —7%. То есть если у железнодорожников правили бал инвесторы, то у авиаперевозчиков явно чувствовалась рука спекулянтов.

Что же касается негативных моментов прошедшей недели, то основной была тенденция по фиксации прибыли в акциях ведущих технологических компаний и в FAANGовцах. Если промышленный сектор вырос на 5%, то технологический за это же время потерял более 2%. А потери лидеров были и того больше. Так, акции главного бенефициара коронавирусной эпохи — компании Amazon (AMZN, —1,26%) потеряли более 10%, а Microsoft (MSFT, —0,51%) — более 5%.

Ну, а из плохого, безусловно, нельзя не упомянуть еще и банки. Как уже было сказано выше, отчитались они ни шатко, ни валко. Лишь JPMorgan Chase (JPM, —1,85%) хоть в какой-то мере оправдал надежды инвесторов. Результаты деятельности всех остальных оказались явно хуже ожиданий и аналитиков, и участников рынка. И по итогам недели финансовый сектор в целом занял второе место с конца, уступив эту своеобразную пальму первенства «по худшести» лишь энергетическому сектору.

Как видим, радоваться пока особо нечему и остается лишь надеяться на неиссякаемый оптимизм инвесторов и большие деньги центральных банков, льющихся бесконечным и непрерывным потоком.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже на прошедшей неделе было заключено более 4,8 миллиона сделок с акциями 1 209 эмитентов на общую сумму почти 5,5 миллиардов долларов США.

Ожидания рынка 20 июля. Начало новой недели проходит на совершенно неопределенном фоне. Собственно, точно такая же ситуация наблюдалась и в конце прошедшей недели и с тех пор ничего не изменилось. И хотя на рынке вроде бы тихо и спокойно, но напряжение явно чувствуется. Видно, что инвесторы продолжают судорожно цепляться за любой позитив, иногда высасывая его из пальца. Так, сегодня все надежды связаны со встречей в верхах европейских лидеров, которая длится вместо запланированных 2 дней уже целых 4. Хотя последнее все же действительно можно отнести к позитивным моментам — значит европейцы действительно хотят договориться о новой программе посткоронавирусного восстановления экономики и на это есть реальные надежды. Весь вопрос только насколько это в конечном счете поможет рынкам оставаться на текущих уровнях и не уйти вниз под грузом всех тех внешних обстоятельств, которые давят и давят на инвесторов всей своей неотвратимой силой. Поэтому текущее затишье в любом случае весьма и весьма обманчиво. И стартующая неделя может вполне стать определяющей с точки зрения дальнейшего направления движения рынка. Макроданных на этой неделе будет очень мало и с этой стороны вряд ли что-то «прилетит» — как хорошее, так и плохое. Но вот сезон отчетности будет набирать обороты и данные с этого фронта точно выйдут на первый план. И все внимание участников рынка будет обращено именно в эту сторону. Мы увидим отчетность таких грандов технологического сектора как IBM (IBM), Microsoft (MSFT) и Intel (INTC). Так же мы получим представление о том, как идут дела в телекоммуникационной сфере, когда отчитаются два телекоммуникационных монстра AT&T (T) и Verizon Communication (VZ). Ну а уж к отчетности ведущих авиаперевозчиков — United Airlines (UAL) и American Airlines (AAL) точно будет приковано всеобщее внимание. Ну и наконец, своеобразной вишенкой на торте выступит отчетность Tesla (TSLA). И куда рванет Тесла после выхода отчетности, наверное, неизвестно даже Илону Маску. Короче, именно выходящая отчетность будет определять на предстоящей неделе настроение участников рынка. Но ожидания здесь совершенно неопределенные и поэтому весь процесс может оказаться сродни рулетке — котировки могут летать как в одну, так и в другую сторону. Но в целом именно выходящая отчетность позволит инвесторам сформировать более-менее целостную картину текущей ситуации. Что касается конкретно понедельника, то котировки держатся вблизи нулевых отметок и пока никуда особо идти не собираются. Поэтому, скорее всего, будут отыгрываться в первую очередь локальные новости и события. А это, прежде всего, выходящая еще до начала торгов отчетность Halliburton Company (HAL) и отчетность компании IBM (IBM), которая появится сразу же после окончания торгов. Если от первой ничего особенного аналитики не ждут — все же на нефтегазовом рынке царит очень большая неопределенность, то вот с отчетностью от IBM инвесторы связывают определенные надежды. Однако в минус играет тот факт, что IBM очень редко преподносит инвесторам позитивные сюрпризы. Может на этот раз будет как-то иначе? Ну а еще стоит обратить внимание на акции тех компаний, чья отчетность появится завтра до начала торгов. А это прежде всего Coca-Cola (KO), Phillip Morris (PM) и Lockheed Martin (LMT). Все эти 3 компании очень даже неплохи и может их отчетность сможет придать уверенность инвесторам? По крайней мере надежды на это точно есть. Ну и самая свежая новость сегодняшнего дня, которая точно вызовет живой интерес у инвесторов — это появившееся сегодня с утра сообщение от The Wall Street Journal о том, что компания Chevron (CVX) готова приобрести компанию Noble Energy (NBL) за 13 млрд. долларов, из которых 8 млрд. долларов — это долги компании. Получается, что в пересчете на одну акцию Chevron готова купить акции Noble с премией в 7,6% к рынку. После этого сообщения акции Noble Energy улетают на премаркете более чем на 10% к пятничному закрытию. Не кажется ли вам, что здесь в очередной раз мы видим какой-то не адекват? Может на этом можно что-нибудь заработать?



