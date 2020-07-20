Опираясь на последние сигналы со стороны ЦБ, мы полагаем, что регулятор видит доступное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. В данный момент мы рассматриваем два сценария итогов предстоящего заседания Банка России. В первом случае ЦБ может снизить ключевую ставку на 25 б.п. и подать рынку «голубиный» сигнал в отношении дальнейших действий по ключевой ставке. В этом случае не исключаем, что рынок начнет «закладываться» на еще одно снижение на 25 б.п. в сентябре.

Во втором сценарии мы полагаем, что регулятор может пойти на снижение ставки на 50 б.п., при этом подав рынку более нейтральный сигнал в отношении дальнейшего вектора движения ставки. По нашим оценкам, по итогам года ключевая ставка может находиться в диапазоне 3,75-4,25%.

На наш взгляд, основным фактором, на который будет ориентироваться ЦБ РФ в случае снижения ключевой ставки, останется сокращение потребительского спроса.

С одной стороны, сжатый потребительский спрос продолжит сохранять дезинфляционное давление, удерживая инфляционные процессы от активного роста.

С другой стороны, в условиях подавленного спроса мягкость денежно-кредитной политики, выраженная в том числе в пониженной конъюнктуре ставок в экономике, будет выступать в пользу определённой поддержки процесса восстановления экономики РФ в целом.