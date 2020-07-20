Акции ВТБ в среднесрочной неопределенности
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ИнтерРАО (+3,92%) и котировки ВТБ (+3,08%). В лидерах снижения были гдр X5 Retail Group (-1,59%) и бумаги Распадской (-1,19%).
Акции ИнтерРАО продолжали повышение, начавшееся в пятницу, в ожидании пересмотра долгосрочной стратегии развития в конце июля.
Бумаги ВТБ в понедельник пытаются расти в рамках среднесрочного диапазона, ограниченного уровнями 3,40-3,650 коп. Веских технических драйверов движения по акциям до выхода из указанного “боковика” не наблюдается, ADX недельного графика также нейтрален. В краткосрочной перспективе при способности котировок удержаться выше 3,650 руб. можно сделать ставку на движение в район 3,80 коп., а пробой 3,40 коп., в свою очередь, направит бумаги к минимуму с апреля 3,264 коп.
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