Внимание участников финансовых рынков в данный момент сосредоточено на возобновившемся росте числа случаев COVID-19 в мире, и прежде всего в США. Инвесторы опасаются, что вторая волна заболевания станет причиной повторного введения карантинных мер, «обнулив» признаки восстановления экономической активности, которые мы видели в статистике за май и июнь. В результате траектория восстановления мировой экономики из V-образной может легко превратиться в W-образную. Однако независимо от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация, возвращение к «докоронавирусным» экономическим трендам представляется маловероятным. На этот раз все действительно по-другому. Для некоторых отраслей и ключевых секторов экономики, таких как авиаперевозки и туризм, сокращение мощностей и занятости может иметь очень долгосрочные последствия.

Такая ситуация будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции (а в среднесрочной перспективе может стать причиной экономической депрессии), т.к. работодатели будут сокращать издержки, а работники будут вынуждены соглашаться на пересмотр условий трудовых договоров и, скорее всего, на снижение оплаты труда. В этот четверг CPB представит очередной отчет о состоянии мировой торговли. В апреле (наиболее свежая статистика) объем мировой торговли сократился на 12,1%, а объем промышленного производства в мире упал на 8,1%. Также на этой неделе выйдут данные о внешней торговле Японии, Южной Кореи и Таиланда, на основе которых можно будет составить представление о динамике экспорта из азиатских стран. Пока никаких значимых признаков улучшения ситуации в этом плане мы не видели. Восстановление китайской экономики (отражением которого является наблюдаемый рост доходности 10-летних гособлигаций Китая), несомненно, позитивный фактор с этой точки зрения. Кроме того, поддержать конкурентоспособность азиатского экспорта должно недавнее укрепление юаня (сегодня утром Народный банк Китая оставил ключевую кредитную ставку LPR на уровне 3,85%).

Еще одной важной для инвесторов темой является снижение «аппетита к кредитованию» со стороны банков. Крупнейшие американские банки показали достаточные сильные финансовые результаты за 2к20. Однако в то же время они были вынуждены существенно увеличить отчисления в резервы под возможные потери по кредитам на фоне заявлений о росте неопределенности развития экономической ситуации.

Согласно еженедельно публикуемому Федрезервом отчету H.8, объем краткосрочного корпоративного кредитования в США достиг своего максимума в мае (3,03 трлн долл.), но к 8 июля снизился до 2,82 трлн долл. Пик в потребительском кредитовании был пройден еще в марте (1,60 трлн долл.); на данный момент портфель потребительских кредитов сократился до 1,52 трлн долл. Европейские банки отчитываются на этой неделе – как и крупнейшие корпорации, такие как Microsoft, IBM, Coca-Cola и Unilever. Между тем некоторые аналитики высказывают обеспокоенность по поводу потенциальной уязвимости китайского банковского сектора и роста неработающих кредитов.

Подготовка к ноябрьским выборам президента США также идет полным ходом. По результатам последнего опроса, опубликованного в минувшие выходные, на данный момент по рейтингу популярности Джо Байден на 8 пп опережает действующего президента Дональда Трампа. Бывает, конечно, что опросы рисуют ошибочную картину, как это было, например, в 2016 г. Между тем на этой неделе в Конгрессе возобновляются дебаты по новому пакету мер фискального стимулирования на сумму 1,5 трлн долл. В этом году по объему фактической фискальной поддержки экономики Соединенные Штаты вышли на первое место в мире. Согласно последним оценкам Goldman Sachs, в целом по мировой экономике суммарный объем фискального стимулирования в этом году в процентном отношении к глобальному ВВП составляет 7,1%, а лидирующие позиции по данному показателю занимают США (12,6% ВВП), Великобритания (7,9%), Япония (6,0%), Франция (4,7%) и Германия (4,5%). На минувших выходных лидерам стран Евросоюза не удалось продвинуться вперед в устранении разногласий по вопросу о принципах создания и структуре фонда восстановления экономики ЕС размером 750 млрд евро. Основным камнем преткновения остается соотношение грантов и кредитов. Переговоры было решено продолжить сегодня, и не исключено, что, по уже сложившейся «доброй традиции», в последнюю минуту стороны все-таки придут к какому-то соглашению.

Что касается рынка акций, индекс S&P 500 практически вернулся к тем уровням, с которых он стартовал в этом году. За прошедшее время рынок стремительно уходил в «медвежью» зону, чтобы потом не менее быстро восстановиться в ответ на беспрецедентные меры монетарного стимулирования, принятые Федрезервом. На данный момент S&P 500 торгуется примерно на 44% выше минимума, зарегистрированного 23 марта. В свою очередь индекс NASDAQ штурмует все новые высоты, но в его случае это в основном связано с ростом рыночной капитализации компаний «большой пятерки» (или FAANG). Некоторые комментаторы говорят об угрозе повторения «пузыря доткомов», схлопнувшегося в 2000 г.

В Федрезерве, по-видимому, тоже начали беспокоиться. Зампред ФРС Рэндал Куорлз, курирующий вопросы регулирования и возглавляющий Совет по финансовой стабильности, заявил на прошлой неделе в ходе встречи министров финансов «большой двадцатки», что регулятор «видит значительное несоответствие между рыночными ценами и фундаментальными экономическими факторами, что может привести к внезапной и резкой коррекции». Это вполне однозначное предупреждение со стороны Федрезерва. Худшим сценарием в данный момент был бы сценарий двойного кризиса – вызванной пандемией рецессии в сочетании с падением рынков акций.

Помимо этого, Куорлз отметил, что Совет по финансовой стабильности определил ряд требующих дополнительного анализа приоритетных вопросов: риски, связанные с недостатком ликвидности, долговая нагрузка нефинансовых корпораций и последствия снижения кредитных рейтингов. Между тем Институт международных финансов (IIF) на прошлой неделе сообщил, что мировой долг относительно ВВП достиг рекордного уровня – 331%, причем повышение этого показателя на 10 пп в 1к20 было самым значительным квартальным приростом в истории. Для «зрелых» рынков коэффициент долг/ВВП в 1к20 вырос до 392% против 380% на конец 2019 г. Для развивающихся рынков он составил 230% по сравнению с 220% в 2019 г.

Неуклонное увеличение долговых обязательств остается проблемой для регуляторов, так как высокие уровни долга сдерживают рост экономики и потенциального ВВП и к тому же делают заемщиков очень чувствительными к изменению стоимости привлечения средств. С точки зрения инвесторов проблема наращивания долговых обязательств, как правило, решается путем их реструктуризации, частичного или полного списания, монетизации со стороны центрального банка и ускорения инфляции.