Американские биржевые площадки в понедельник завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,84%, закрывшись на отметке 3251,84 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 2,51%, обновив исторический рекорд. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,61%, что стало самым низким показателем более чем за 11 недель. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на один базисный пункт, до −0,46%.

Позитивные настроения были обусловлены очередными новостями о новых успехах в разработке вакцины от COVID-19 от биотехнологической компании BioNTech и фармацевтического гиганта Pfizer. Кроме того, поддержку рисковым активам продолжает оказывать сезон отчетов американских компаний. Уже 48 компаний из индекса S&P 500 представили операционные результаты — 77% из них превзошли консенсус прогноз на фоне заниженных ожиданий экспертов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов прибавили 0,12% и закрылись на отметке $43,21. Сегодня в 23:30 МСК игроки будут ждать статистики по недельным запасам нефти от Американского института нефти, цифры которой вкупе с настроениями на биржах США определят вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в среду.

На российском рынке акций в течение длительного времени наблюдается боковик. Индекс Мосбиржи продолжает находиться в рамках широкого диапазона 2670—2850 пунктов. Участникам торгов остается принимать торговые решения с учетом данной тенденции и следить за выходом рублевого индикатора из данного боковика, где пробой его верхней границы откроет дорогу к уровню 2900 пунктов, а преодоление нижней — создаст предпосылки для снижения к отметкам 2600—2550 пунктов.

В пятницу, 24 июля, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики. Рынок ждет снижения ставки от 0,25 до 0,50 процентных пункта, что вряд ли окажет серьезное влияние на российскую валюту, курс которой до конца текущей недели останется в диапазоне 70,50—72,30 за доллар и по большей части будет зависеть от конъюнктуры на внешних финансовых и сырьевых рынках.