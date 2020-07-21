Вчера отечественные биржевые индексы закрылись на позитивной территории. Индекс Московской биржи растет четвертый день подряд, оставаясь при этом в рамках бокового коридора 2700-2835 пунктов. Цены на нефть на фоне оптимистичных прогнозов от ОПЕК демонстрируют устойчивость. В ОПЕК полагают, что спрос на ее нефть в 2021 году резко вырастет и будет даже выше, чем до пандемии коронавируса. Спрос на нефть, добываемую в странах ОПЕК, увеличится в следующем году на 25% до 29,8 млн баррелей в день, превзойдя, таким образом, уровни 2019 года, сообщается в обзоре рынка нефти от ОПЕК, опубликованном на прошлой неделек. ОПЕК также немного повысила прогноз по спросу на нефть из стран-участниц на 2020 год – на 200 тысяч б/д до 23,8 млн б/д.

Растущая напряженность между США и Китаем пока не наносит сильного ущерба фондовым рынкам. Согласно информации Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей. Позитивным моментом последних дней стало то, что шансы на переизбрание Трампа в последние дни повысились, хотя отставание от Байдена по-прежнему значительно. Выходящая в США отчетность за второй квартал не может нанести сильного удара по фондовым рынкам, так как ожидания по ней пессимистичны. Аналитики ожидают, что прибыли компаний, акции которых входят в S&P-500, снизились на 43,1%, из-за падения спроса и нарушения цепочек поставок.

Цены на золото продолжают рост. В данный момент присутствует высокий уровень неопределенности и страха в связи с состоянием мировой экономики. Кроме того, в США продолжается смягчение монетарной политики. Политика массивного бюджетного стимулирования экономики в долгосрочном плане увеличит инфляцию. Нет оснований ждать падения цен до тех пор, пока не будет выполнена цель роста $1830-$1840. После выполнение этой цели вероятна техническая коррекция цен. Недооценка серебра по отношению к золоту и остановка части рудников привела к ралли на рынке серебра. Цены на серебро растут шестую неделю подряд – пробитие наверх уровня $19 стало сильным «бычьим» сигналом, но от уровня $21,22 вероятна коррекция цен, поэтому покупателям надо быть осторожнее.