Главным фактором, который Совет директоров Банка России будет учитывать в эту пятницу при принятии решения по ключевой ставке, скорее всего, станет инфляция по итогам 2021 г. На темпы роста потребительских цен в этом году, при всей их неопределенности (будь то для нас или для регулятора), уже невозможно повлиять при помощи инструментов, имеющихся в распоряжении ЦБ.

В то же время инфляцию в следующем году невозможно оставить без внимания. Ранее Банк России уже заявил о риске того, что инфляция окажется ниже целевых 4%, а в эту пятницу Совет директоров представит новый прогноз на 2021 г., который, как ожидается, будет выглядеть как оценочный диапазон вместо конкретного ориентира в 4%, который закладывался до сих пор.

По нашим расчетам, новый оценочный диапазон будет находиться ниже текущей цели по инфляции, которую, как мы ожидаем, Банк России пересмотрит с 4% до 3–4%.

На чем основаны наши предположения? Мы видим три аргумента в пользу такого сценария. 1) Валютный курс. Если Банк России придерживается прежнего подхода к прогнозированию цен на нефть, то его расчеты должны показать среднюю цену в следующем году на уровне 45 долл./барр. (против прогноза в 35 долл./барр. по состоянию на апрель), что предполагает укрепление рубля. 2) Замедление роста цен на продукты питания. По нашим последним оценкам, в этом году инфляция в продовольственном сегменте, скорее всего, превысит прошлогодние +2,6%, но при этом, вероятно, останется ниже цели в 4%; однако это также указывает на то, что в следующем году рост цен на продовольствие может вернуться на более медленную траекторию, следуя двухгодичному циклу ускорений и замедлений. 3) Перенос сроков реализации нацпроектов указывает на то, что в области фискальной политики вместо ранее ожидавшейся экспансии, скорее всего, произойдет консолидация, что ослабит спросовое давление на цены.

Почему именно —25 бп? Прогнозировать реакцию Совета директоров ЦБ на поступающую статистику всегда сложно, и если мы говорим, что ключевая ставка, скорее всего, будет снижена на —25 бп, то наверняка в качестве альтернативного варианта Совет в любом случае имеет в виду снижение на —50 бп. На наш взгляд, сценарий —25 бп более предпочтителен по трем причинам. Во-первых, по-прежнему сохраняется значительная неопределенность в отношении трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики: насколько выраженной будет реакция цен на смягчение ДКП, уже предпринятое по различным каналам. Во-вторых, снижение ключевой ставки на —25 бп представляет собой именно тот шаг, которого от Банка России, как мы считаем, ожидает денежный рынок, а следовательно, он более безопасен с точки зрения предсказуемости реакции рынка. Наконец, в-третьих, более осторожная корректировка процентной ставки снижает риск того, что в какой-то момент регулятору придется внезапно развернуться в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, как произошло в 2018 г.

В последнем выпуске обновленных макроэкономических прогнозов мы прогнозируем более высокую среднюю цену нефти, но менее резкий рост нефтяных котировок, что предполагает замедление роста цен в 2020 г. (о чем говорилось выше) и в 2021 г.

Исходя из этих соображений, мы ожидаем, что к концу 2020 г. ключевая ставка Банка России опустится с 4,5% до 4,0%.