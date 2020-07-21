Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать позитивным. Индексы Азии преимущественно растут, нефть дорожает, сырьевые валюты преимущественно укрепляются. Индекс МосБиржи может начать день в плюсе, а рубль с усиления своих позиций. Достигнутый компромисс в Европе позволяет более уверенно говорить о восстановлении российского экспорта в Евросоюз.

По итогам торгов 20 июля индекс МосБиржи вырос на 0,99% до 2802,24 п., а РТС на 1,62% до 1235,85 п. Во второй половине дня внешний фон заметно улучшился благодаря заявлениям по прогрессу переговоров лидеров Евросоюза в рамках создания фонда восстановления после COVID-19. Также позитивом стали сообщения об успешных испытаниях вакцины AstraZeneca и Оксфордского Университета. Впрочем, в России также завершились клинические испытания отечественной вакцины. Также на рынок оказывают влияния усилившиеся ожидания дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Опросы показывают, что до трети россиян будут готовы закрыть банковские вклады с последующим поиском более доходных инструментов. Впрочем, даже без притока новых денег рынок способен провести переоценку риска и доходности в условиях более низкой ставки. К примеру, бумаги ВТБ (+6,02%) с дивидендной доходностью около 3,7% и P/E коэффициентом около 2,5 могут оказаться более привлекательными, чем депозит. Бумаги АФК «Система» подорожали на 4,41% на новостях о выделении всех фармацевтических активов в единую структуру. Совет директоров Etalon Group рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 12 рублей. В лидерах дня также оказались «Интер РАО» (+5,81%), «Магнит» (+4,1%), «Мосэнерго» (+3,92%), Polymetal (+2,97%). Самыми слабыми были ОГК-2 (-0,8%), «Распадская» (-0,78%), НМТП (-0,78%) и расписки Mail.ru Group (-0,27%). Активность была довольно низкой, что вполне объясняется летним периодом. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,915 млрд рублей.

Рубль игнорировал слабую нефть и существенно укрепил свои позиции. Данной динамике способствует то, что период конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами подходит к концу, а вот налоговый, напротив, начинает оказывать непосредственное воздействие на рынок, формируя повышенный спрос на рублёвую ликвидность. Также можно говорить о спекулятивном моменте на фоне усиления ожиданий дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Большинство аналитиков на рынке ждёт снижения на 50 базисных пунктов, но есть и некоторые сомнения. Если доходность по ОФЗ заметно снизится, то у Минфина могут возникнуть проблемы с размещениями в II полугодии. Поэтому регулятор ещё может смягчить денежную политику, но затем повышается вероятность длительной паузы для оценки ситуации.

Индексы США закрыли торговый день в плюсе, а NASDAQ обновил исторический максимум. Примечательно, что NASDAQ обновляет рекорды в 28-ой раз в текущем году. Впрочем, число заболевших COVID-19 в США также обновляет рекорды. Коронавирус обнаружен уже у 3,8 млн американцев, а жертвами пандемии стали более 140 тыс. человек. Собственно говоря, чем шире инфекция, тем больше надежд на стимулы, а значит ожидания размытия ценности денег. В Европе обсуждают пакет мер, включая дополнительные бюджетные расходы и фонд восстановления, в объёме 1,85 трлн евро. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин и лидер большинства в сенате Митч Макконнелл проведут обсуждение очередного пакета экономических мер на $1,0 трлн. К слову, демократическое меньшинство в сенате первоначально предлагало пакет на $3,5 трлн. Важной статистики в понедельник не было, но рынку оказалось достаточно корпоративных новостей и событий. Бумаги Amazon взлетели на 7,93% на фоне продолжающихся повышений рекомендаций инвестиционными домами, где считают компанию главным бенефициаром пандемии. Бумаги Noble Energy выросли на 5,43% на новостях о том, что Chevron Corp. (-2,2%) подтвердила покупку компании почти за $5 млрд с покрытием сделки своими акциями. Ещё до отчётности рост демонстрируют бумаги Microsoft (+4,29%), Tesla (+9,47%). По итогам дня DJIA вырос на 0,03% до 26680,87 п., S&P 500 поднялся на 0,84% до 3251,84 п., а NASDAQ вырос на 2,51% до 10767,09 п.

Азиатские индексы преимущественно торговались в плюсе. Однако рынок Китая, в отличие от предыдущего дня, находился под давлением. В агентстве Moody’s Investors Service полагают, что рост прибыли китайских компаний в текущем году существенно замедлится, или даже будет отрицательным, что приведёт к ухудшению кредитных качеств заёмщиков. Инвесторы продолжают культивировать надежды на скорое появление вакцин от COVID-19. Не только AstraZeneca и Оксфордский Университет похвастались своими результатами, но и Pfizer вместе с BioNTech. Кроме новостей о вакцинах, рынок позитивно реагирует на то, что лидеры Евросоюза смогли найти компромисс по фонду восстановления, в рамках которого 390 млрд евро будут предоставляться в виде грантов, а 360 млрд в виде займов. Из региональной статистики стоит отметить то, что инфляция в Японии осталась на уровне 0,1% в июне, хотя базовый показатель показал нулевой прирост за год при ожиданиях снижения на 0,1%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22896,81 п. (+0,79%), Hang Seng — 25499,25 п. (+1,76%), Shanghai Composite — 3311,10 п. (-0,09%).

Стимулы и новости о вакцинах позволили нефти стабилизироваться, а не погружаться в пучину растущей статистики заболеваемости и возвращения ограничительных мер. Однако нефть это далеко не самое интересное, что происходит на рынке. Ранее оптимизм рынка акций сопровождался снижением интереса к золоту. Меж тем, в последнее время инвестиционный спрос на металл демонстрирует устойчивость. Резервы SPDR Gold Trust выросли накануне с 1206,89 тонн до 1211,86 тонн. Котировки уже торгуются в районе $1820 за тройскую унцию. За месяц золото подорожало на 4,3%, а за год на 27,6%. По сути, до рекордных значений остаётся совсем немного, и есть вероятность, что они будут обновлены в обозримом будущем. Серебру до рекордов ещё далеко, но этот металл, который иногда называют «золотом для бедных», показал ещё более впечатляющую динамику за последнее время. Прирост цены за месяц составляет 15,0%, хотя за год металл подорожал всего на 25,3%. К 9:00 мск Brent — $43,42 (+0,32%), WTI — $41 (+0,20%), Золото — $1819,6 (+0,12%), Медь — $6471,69 (+0,69%), Никель — $13265 (+0,22%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 95,85 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,61%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,144 (-0,03%), GBP-USD — $1,267 (+0,12%), USD-JPY – 107,31 (+0,07%).