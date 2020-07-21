Котировки ОФЗ вчера росли, чему, в частности, способствовало укрепление рубля. Доходности в дальнем конце кривой сместились вниз на 4–5 бп. 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,16%) прибавил в цене 0,5 пп. 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,80%) отстал: его котировки выросли только на 0,2 пп (-2 бп в доходности). Возможно, инвесторы опасаются, что на этой неделе Минфин вновь предложит данный выпуск к размещению. В среднесрочном сегменте лучше других смотрелись ОФЗ-26229 (YTM 5,10%) и ОФЗ-26219 (YTM 5,19%), снизившиеся в доходности на 5–6 бп (+0,2 и +0,4 пп в цене соответственно). Короткие бумаги показали смешанную динамику. Сегодня будут объявлены параметры завтрашних аукционов. Мы полагаем, что Минфин предложит инвесторам долгосрочный флоутер – возможно, в комбинации со среднесрочным ОФЗ-ПД. Кроме того, учитывая, что это третья неделя месяца, в «меню» должен быть и один из выпусков ОФЗ-ИН.

Между тем вчера наши экономисты обновили свой прогноз по инфляции и снизили на 50 бп свою цель по ключевой ставке на конец года – до 4,0%. Они ожидают, что по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике в эту пятницу ключевая ставка будет снижена на 25 бп, тогда как ранее полагали, что ставка останется на прежнем уровне. Прогноз по инфляции (с декабря по декабрь) был пересмотрен в сторону уменьшения – примерно на 0,5 пп на этот год и на 0,8 пп – на следующий. На текущий момент наши экономисты прогнозируют, что ИПЦ вернется к целевым 4% только к маю 2022 г. Пересмотр прогнозов связан с 1) ожиданиями в отношении динамики курса рубля, 2) более благоприятным прогнозом по продовольственной инфляции и 3) ожиданием разворота бюджетной политики в сторону консолидации.

Однако наш прогноз ключевой ставки ЦБ на среднесрочную перспективу не изменился – он по-прежнему составляет 4,50%. Как мы отмечали ранее, пересмотр участниками рынка среднесрочных ожиданий в отношении ключевой ставки может стать следующим триггером для рынка ОФЗ. Большое значение также имеет потенциальное появление сигналов со стороны регулятора о возможном пересмотре оценки диапазона нейтральной ставки. Мы полагаем, что к постепенному ужесточению денежно-кредитной политики Банк России может вернуться в 1к22.

По нашим оценкам, текущие уровни доходности ОФЗ и ставок FRA уже учитывают снижение ключевой ставки на 25 бп на краткосрочном горизонте. Ставки FRA сейчас находятся в диапазоне 4,46–4,50%, значение 3-месячной ставки MosPrime составляет 4,73%, а ближний конец кривой ОФЗ торгуется в районе 4,25–4,30%. В связи с этим наш взгляд остается неизменным: мы по-прежнему ожидаем уменьшения наклона кривой ОФЗ и считаем интересной покупку длинных бумаг. С точки зрения дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ситуация остается благоприятной для рынка ОФЗ. При этом мы ожидаем, что Минфин в ближайшее время скорректирует свою тактику на первичном рынке, во-первых, увеличив в общем объеме размещений долю бумаг с плавающим купоном, а во-вторых, сместив акцент при размещении выпусков с фиксированным купоном в пользу среднесрочных бумаг.