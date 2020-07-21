На глобальных рынках аппетит к риску в течение прошлой недели умеренно увеличивался, что было обусловлено публикацией достаточно сильной статистики по американской экономике и ожиданиями прогресса в разработке вакцины от коронавируса. В результате котировки рисковых активов росли, евробонды развивающихся стран демонстрировали умеренное снижение доходностей к погашению. По итогам недели индексы еврооблигаций Euro Cbonds IG Corporate EM и Euro Cbonds IG Russia прибавили 0,3% и 0,2% соответственно.

На рублевом долговом рынке преобладало боковое движение в преддверии заседания Банка России, которое состоится на текущей неделе. В условиях увеличения предложения ОФЗ с переменным купоном на аукционах Минфина давления на котировки классических ОФЗ со стороны размещения госбумаг не оказывалось. При этом для дальнейшего роста котировок необходим сигнал ЦБ о продолжении смягчения денежно-кредитной политики. Таким образом, по итогам недели индексы гособлигаций и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили лишь по 0,1%.

Меры фискального стимулирования экономик США и ЕС, а также ультрамягкая денежно-кредитная политика глобальных центробанков по-прежнему будет поддерживать котировки еврооблигаций развивающихся стран. Также рыночные настроения могут улучшиться под влиянием сильной статистики по ключевым экономикам. Как следствие, мы ожидаем, что восстановительный рост рынка евробондов продолжится.

На рублевом долговом рынке основной интригой недели является величина снижения процентной ставки ЦБ в пятницу (на 25 или 50 б.п.), а также прогнозы регулятора по траектории инфляции и ключевой ставки до конца года. Мы полагаем, Банк России снизит ставку на 25 б.п. и отметит возможность дальнейшего снижения на следующем заседании. Это окажет умеренно позитивное влияние на рынок, в первую очередь − на котировки ОФЗ и корпоративных облигаций первого и второго эшелонов.

Рубль

На прошлой неделе рубль торговался в диапазоне 70,5-72,0 рубля за доллар. Волатильность в национальной валюте сохранилась повышенная в условиях роста неопределенности относительно увеличения новых случаев коронавируса в США и дальнейшей динамики цен на нефть.

По всей видимости, основными факторами, влияющими на рубль в краткосрочной перспективе, останутся динамика нефтяных цен и изменение аппетита к риску в глобальном масштабе. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон торгов в российской валюте составляет 70,0-72,5 рубля за доллар.