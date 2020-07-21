По данным Росстата, во 2к20 объем ввода жилья в России сократился на 21% г/г, до 12 млн кв. м.

Второй квартал этого года оказался крайне сложным для отрасли в связи с закрытием стройплощадок и офисов продаж, общим снижением деловой активности, неопределенностью в отношении ближайших перспектив реализации жилья и замедлением процесса приемки уже сданных объектов. Из-за введения жестких ограничений резкое падение объемов (-18% г/г) показала Московская агломерация, тем не менее сохранившая свою роль ключевого рынка страны с долей 17%.

В 1п20 объем ввода сократился на 11% г/г, до 26,7 млн кв. м. В Mоскве и Подмосковье работы на строительных площадках возобновились с 12 мая, застройка в других регионах страны также активизировалась. По оценке вице-премьера Марата Хуснуллина, объем ввода жилья по итогам 2020 г. снизится на 4% г/г. Как мы полагаем, результат будет во многом зависеть от темпов возобновления строительных работ, стабилизации денежных потоков застройщиков, а также от устойчивости такого фактора поддержки как льготное ипотечное кредитование. Что касается более долгосрочных целей, замминистра строительства Никита Стасишин предполагает в рамках национального проекта перенос срока достижения плана ввода 120 млн кв. м в год с 2024 на 2027 г. Исходя из этого целевого показателя, объемы ввода должны увеличиваться в среднем на 5% в год по сравнению с 80 млн кв. м, сданных в 2019 г.