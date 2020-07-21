Ослабление рубля развивалось с начала прошлой недели, достигнув на открытии вчерашних торгов 1.6% против доллара США и 3.2% против евро. Мы связывали это поступательное движение во многом с фиксацией прибыли после заседания ОПЕК+ и решения стран-участниц приступить к нормализации объемов добычи сырой нефти, что в моменте создавало барьеры для дальнейшего роста котировок «черного золота» (баррель Brent не сумел вырваться за пределы верхней границы интервала $43.0-43.5). Однако в начале текущей недели включились дополнительные механизмы поддержки рубля.

Во-первых, это общий рисковый фон, сформированный новостями о создании вакцины против коронавируса и позитивным исходом саммита ЕС. Европейские политики договорились о создании фонда объемом €750 млрд, что повышает шансы на более быстрое восстановление экономики региона и создает платформу для последующей бюджетной координации в Европе. Для евро (1.146) это стало поводом опередить прогнозы (см. таблицу слева), тогда как для доллара – уверенный повод для развития коррекции (DXY 95.6 п, —1.0% с начала прошлой недели) против валют развитых и развивающихся экономик. Даже если пара EUR/RUB на этом фоне может сохранить повышенные уровни, пара USD/RUB уже быстро вернулась к отметке 71.0.

Во-вторых, конверсионные потоки валюты, очевидно, усилили поддержку рубля. В начале следующей недели предстоят ключевые налоговые платежи, а в свете недавнего тренда на ослабление конверсия валюты экспортерами могла быть временно отложена до «лучших» уровней на текущей неделе. Помимо этого, 24-31 июля ожидаются довольно крупные дивидендные выплаты экспортерами (Лукойл, НЛМК, Алроса, Газпром), подготовка к которым также может усилить временный навес валютной ликвидности на рынке. В результате, к концу недели выбор между двумя техническими индикаторами в паре USD/RUB – 100-дневная средняя (72.8) и 50-дневная средняя (70.6) – может быть предрешен в пользу последнего.