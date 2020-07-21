Перед налоговыми платежами ЦБ сокращает лимит по недельным депозитам. В начале недели остатки на корсчетах и показатель профицита ликвидности банковского сектора практически не изменились, оставаясь на комфортном уровне. Ставки МБК в данных условиях продолжают корректироваться, находясь ниже уровня ключевой ставки ЦБ. В частности, значение индикативной MosPrime o/n сократилось за последнюю неделю на 12 б.п. Тем не менее в преддверии крупных налоговых платежей в бюджет Банк России решил сократить лимит на еженедельном депозитном аукционе. Сегодняшний лимит составит 1,46 трлн руб. против 1,7 трлн руб., размещенных банками неделей ранее. С учетом ожидаемого снижения ключевой ставки на заседании в пятницу банки, вероятно, предъявят повышенный спрос к недельным депозитам в ЦБ. Не исключено, что объем в заявках на сегодняшнем аукционе превысит лимит регулятора. В то же время отток средств на недельные депозиты в ЦБ, вероятно, подстегнет ставки МБК ближе к концу текущей – началу следующей недели, когда банки будут перечислять основные платежи в бюджет. В том числе, ставка MosPrime o/n может кратковременно подняться выше ключевой ставки ЦБ, а затем не сразу отыграть снижение ставки регулятора после заседания в пятницу (если ЦБ снизит ставку).

Заседание ЦБ: ожидаем продолжения смягчения политики, но минимальным шагом. На опорном заседании ЦБ в пятницу мы ожидаем минимального шага снижения ключевой ставки – на 25 б.п. (до 4,25% годовых). После недельного скачка инфляции в начале июля из-за индексации тарифов ЖКХ темпы роста ИПЦ вновь стабилизировались и по состоянию на 13 июля составляли 3,4% годовых, что по-прежнему ниже прогнозного диапазона ЦБ на текущий год (3,8-4,8%) и таким образом оставляет регулятору простор для дальнейшего смягчения процентной политики. При этом в своих комментариях и оценках ЦБ отмечал стабилизацию экономической активности в начале и середине июня и отчетливые признаки ее восстановления ближе к концу месяца. С учетом снятия существенной части ограничительных мер можно ожидать более эффективного воздействия мягкой ДКП на экономику, что, на наш взгляд, избавляет регулятора от необходимости очередного агрессивного снижения ставки (более чем на 25 б.п.). Мы полагаем, что 24 июля ЦБ снизит ключевую ставку на 25 б.п. и не исключаем сдвига вниз прогнозного ориентира регулятора по инфляции. Решение о снижении ставки ЦБ, вероятно, сопроводит комментариями, не исключающими еще одного снижения ключевой ставки минимальным шагом до конца 2020 года.

Внешний фон и налоговый фактор поддерживают рубль. На внутреннем валютном рынке во вторник рубль демонстрирует уверенное укрепление в парах с долларом и евро. Общий фон на глобальных рынках преимущественно позитивный, цены на нефть растут, большинство валют EM в плюсе. Однако рост рубля выделялся днем даже на фоне укрепления основных валют развивающихся рынков и, вероятно, был дополнительно поддержан продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в понедельник, когда после утренних максимумов доллар и евро заметно скорректировались без видимого улучшения ситуации на внешних рынках. В ближайшие дни налоговый фактор, скорее всего, еще продолжит оказывать поддержку рублю, помогая удерживать занятые позиции (ниже 71 по доллару и вблизи 81 по евро), однако после проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели.