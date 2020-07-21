Вчера цены на драгоценные металлы продолжали повышаться, золото подорожало на 0,4% до $1 818 за унцию, серебро — на 3% до $19,91 за унцию. Одной из основных причин сохранения высокого спроса на "защитные" металлы являются масштабные фискальные программы, одобряемые политиками Европы и США. Накануне стало известно, что лидеры ЕС приняли план стимулирования экономики в объеме 750 млрд евро (390 млрд евро грантов и 360 млрд евро займов под низкие проценты). Новости способствовали укреплению евро, тем самым оказав давление на доллар и поддержав котировки драгоценных металлов. Параллельно в США начинается процесс согласования нового пакета фискальных стимулов, величина которого может составить от $1 трлн до $3,5 трлн.

Сегодня утром была опубликована июньская статистика по экспорту золота из Швейцарии, которая свидетельствует о стабилизации физического рынка в США. Напомним, что в мае из Швейцарии в США были экспортированы рекордные 126,6 т золота в связи с резко выросшим спросом на металл со стороны как финансовых, так и розничных инвесторов. В июне объемы экспорта нормализовались, в общей сумме Швейцария поставила на экспорт 96,4 т, при этом объемы поставок в США сократились на 46% до 68,3 т.

В течение дня мы ожидаем дальнейшего роста цен на золото; на момент написания отчета оно торгуется в районе $1 822 за унцию. Котировки серебра, вполне возможно, консолидируются вокруг отметки $20 за унцию. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в США, настроения на рынках оптимистичные в ожидании положительных результатов испытания вакцин. Публикация индекса деловой активности от ФРБ Чикаго запланирована на 15:30 по московскому времени. Технический уровень сопротивления цен на золото сейчас находится на $1 824 за унцию, и не исключено, что эта отметка будет пробита и превышена с учетом сохраняющегося активного инвестиционного спроса.