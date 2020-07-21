S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться выше 3250 пунктов
Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис опускается до 0,61%. Августовский фьючерс на Brent превысил отметку $44 впервые с марта. Золото обновляет максимумы 2011 года, достигнув $1824. Аппетит к риску сегодня уверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов продолжит торговаться выше 3250 пунктов.
Значимой макростатистики сегодня не запланировано.
Сегодня о результатах за прошедший квартал отчитаются Coca-Cola Co. и Philip Morris International. Ожидается, что отчетный период станет самым сложным для Coca-Cola в этом году. Главная причина снижения выручки — выпавшие из-за карантина продажи в ресторанах, барах, спортивных центрах и прочих местах проведения досуга. У Philip Morris International прогнозируется падение выручки на 15%. Наибольший ущерб компании нанесли выпадающие доходы от продаж в duty-free в силу закрытия авиасообщения. Тем не менее обе компании сохраняют долгосрочные драйверы роста благодаря успешной стратегии продвижения новых продуктов, поэтому их проблемы можно считать временными.
Кроме того, в этот вторник выйдет квартальная отчетность United Airlines Holdings Inc. и Lockheed Martin Corp. United Airlines, вероятно, сообщит о значительном падении доходов, поскольку пандемия коронавируса спровоцировала худший для авиакомпаний сезон за всю историю. Подрядчик оборонного ведомства Lockheed Martin, как ожидается, отчитается ростом выручки и прибыли благодаря спросу на свои самолеты F-35.
Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.
Технически индекс S&P500 выглядит уверенно и сохраняет шансы на рост. Индекс успешно преодолел сопротивление у вершин июня. Показатели моментума сигнализируют скорее о продолжении ралли. Индикатор RSI поднимается выше нейтральной отметки 50. MACD вышел в плюс. Индекс широкого рынка продолжает торговаться над значимым уровнем — 200-дневной средней в районе 3030 пунктов. Следующей целью индекса может стать закрытие гэпа от уровня в 3328 пунктов.
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