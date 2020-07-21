Техноралли уносит рынки в космос. Казалось бы, надо радоваться, но на самом деле становится все тревожней и тревожней. Слишком уж большой диссонанс возникает между текущей, мягко говоря, не слишком вдохновляющей экономической ситуацией и тем хайпом, который мы наблюдаем на фондовом рынке. Индекс NASDAQ чуть ли не на ежедневной основе обновляет рекорд за рекордом и с начала года уже вырос более чем на 20%! А вчера и основной индекс широкого рынка S&P500 также вышел в плюс с начала года и теперь до своих максимумов, показанных в середине февраля, ему остается менее 5%. Просто-таки идеальная картинка для инвестора! Слишком уж идеальная!

Главным локомотивом вчерашнего роста стали акции мирового лидера он-лайн ритейлинга — компании Amazon.com (AMZN, +7,93%). А толчком к их росту стал супер позитивный прогноз по этой компании от аналитиков Goldman Sachs, которые подняли target price до невероятных 3800 долларов. Ну, естественно, фанаты-инвесторы тут же побежали выполнять указания столь уважаемого инвестиционного банка. А дальше Amazon потянул за собой вверх всех остальных FAANGовцев, а за ними последовал фактически и весь технологический сектор. В итоге последний вырос в среднем на 2,74%. Больший рост продемонстрировал лишь сектор Consumer Cyclical (+3,0%), куда собственно и входит Amazon.

А дальше начинается большое НО, на которое сейчас нет внятного ответа. Из 11 секторов рост вчера был только в 3 — к упомянутым выше потребительскому и технологическому секторам надо добавить еще сектор телекоммуникационных услуг. Еще в 3 наблюдалась околонулевая динамика. Ну и 5 секторов закрыли день в красной зоне. Да, и глядя на цветовую карту изменений по отдельным компаниям за день можно констатировать, что весь вчерашний рост обеспечен именно ростом акций компаний новых технологий. А все остальные пока явно буксуют. Печалька, однако!

И все же был вчера еще позитив на рынке. Он касался выходящей квартальной отчетности. Порадовали нас вчера своими финансовыми показателями две достаточно знаковых компании — Halliburton (HAL, +2,52%) и IBM (IBM, +1,01%). Особенно приятно было увидеть сильную отчетность от IBM, которая не часто радует своих акционеров. По-видимому, прошлогодняя покупка компании Red Hat пошла IBM на пользу и придала ощутимый импульс ее развитию. Сразу после выхода отчетности, которая была опубликована по окончанию основной торговой сессии, акции компании рванули вверх и прибавляют к утру уже более 5%. Может быть наконец-то акции IBM выйдут из явно затянувшегося уже более чем 7-ми летнего понижательного тренда и в конечном итоге выйдут на более высокие ценовые уровни?

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 20 июля было заключено более 664 тысяч сделок с акциями 1 200 эмитентов на общую сумму более 800 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 21 июля

По всем канонам нас сегодня ждет весьма позитивный день. Пока все складывается очень и очень удачно для рынков.

Во-первых, поток негатива с коронавирусного фронта немного затих. Нет, с эпидемией все серьезно и пока совершенно неясно. Но негативных новостей стало явно меньше. Может, конечно, это затишье перед бурей?

Во-вторых, постоянный поток новостей о разработке вакцины самыми различными фармацевтическими компаниями, начиная от Pfizer (PFE) и заканчивая британской AstraZeneca (AZN) внушает участникам рынка оптимизм и некоторую уверенность в том, что скоро весь этот коронавирусный кошмар закончится.

И наконец, в-третьих, европейские лидеры после 5 дней героических усилий все же пришли к единому мнению и приняли 7-летний бюджет на сумму в 2,1 триллиона евро, включающий в себя в том числе и 750-миллиардную помощь пострадавшим от коронавируса.

Все это вместе взятое сегодня и гонит рынки вверх. Больше всех, конечно же, радуются европейцы и поэтому европейские индексы дружно прибавляют от 1,5% (Франция) до 2,5% (Италия и Испания). В США задора явно поменьше, но все равно фьючерсы на все основные индексы уверенно торгуются в зеленой зоне и прибавляют от 0,6 до 0,9 процента.

Из локальных новостей наибольший интерес сегодня вызывает отчетность целого ряда известных компаний. Еще до начала торгов отчитается Coca-Cola (KO), Phillip Morris (PM) и Lockheed Martin (LMT). Особый интерес вызывает отчетность последней компании. Lockheed Martin — это все же сугубо промышленная компания, да к тому же из военно-промышленного комплекса и поэтому будет очень интересно посмотреть как она себя сейчас чувствует и насколько хорошо справляется с проблемами, вызванными текущей эпидемией.

Но еще больший интерес вызывает отчетность от одного из ведущих авиаперевозчиков — компании United Airlines (UAL). Как мы видели по реакции инвесторов на отчетность Delta Air Lines (DAL), которая вышла на прошлой неделе, большинство негатива уже заложено в текущей цене и поэтому есть надежды, что скоро мы увидим восстановление котировок всех авиаперевозчиков и в том числе и United Airlines. А эта компания в принципе умеет преподносить свою отчетность инвесторам в лучшем виде и чаще всего после ее выхода наблюдаются достаточно большие гэпы вверх. Будет ли это на этот раз — неизвестно. Но, по крайней мере, шансы на приличный скачок котировок этих акций вверх точно есть.

И наконец, стоит также обратить внимание сегодня на акции биотехнологического гиганта Biogen (BIIB), чья отчетность появится уже завтра до начала торгов. Biogen — компания мощная и перспективная и поэтому от нее можно ждать приятных сюрпризов. Тем более, если учесть, что на фарму вообще сейчас участники рынка обращают более пристальное внимание и фарма явно в цене у инвесторов.

Что же касается прогноза на сегодняшний день, то если извне внезапно не появятся какие- нибудь неприятные новости, то у нас есть все шансы увидеть очередной день роста. Однако, скорее всего, спрос сегодня переместится из акций технологического сектора в акции промышленных и медицинских компаний, которые и обеспечат основной прирост индексов.