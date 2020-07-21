Китайская Alipay (юридическое лицо — Ant Group) проведет двойное IPO и может стать одной из самых дорогих компаний мира. Предварительная оценка стоимости данного сервиса немного выше $200 млрд, что сопоставимо с капитализацией таких игроков рынка, как PayPal, Walt Disney и Bank of America. IPO состоится одновременно на Шанхайской бирже (на недавно созданной субплощадке для IT-компаний STAR) и на бирже Гонконга. Там уже торгуются бумаги материнской группы Alibaba, от которой Alipay формально отделилась еще в 2010 году, но де-факто осталась подконтрольной тем же собственникам (это было сделано для того, чтобы соблюсти антимонопольные требования Китая).

На данный момент официально известно лишь то, что размещение будет. Также обнародован список андеррайтеров. В Гонконге IPO организуют топовые игроки мировой финансовой индустрии — Citigroup, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Ориентировочно Alipay привлечет $10 млрд на Гонконгской бирже и сопоставимую сумму в Шанхае. Для сравнения, сама Alibaba в ноябре прошлого года в Гонконге смогла разместиться на рекордные $13 млрд в рамках допэмиссии. При этом капитализация материнской структуры на данный момент составляет порядка $260 млрд, что недалеко от предварительной оценки в $200 млрд для дочерней Alipay. Помимо Alibaba долями в проекте владеют Yahoo и Softbank.

Перспективы Alipay как самостоятельной компании на рынке выглядят весьма благоприятными. Сервис имеет мощную опорную базу на ресурсах, которые принадлежат Alibaba, в особенности Taobao, а также свыше 1,2 млрд мобильных пользователей по всему миру. Оплата с помощью QR-кода стала одной из визитных карточек для офлайн-торговли в странах Азии, и в этом сегменте Alipay практически не имеет равных по силе конкурентов. Кроме платежей и переводов стоит отметить наличие у сервиса множества дополнительных высокомаржинальных услуг, в том числе онлайн-опцию инвестирования денег и выдачи микрокредитов.

Инвесторы, не имеющие доступа к китайским площадкам, пока могут участвовать в размещении Alipay только косвенно, в том числе через покупку акций Alibaba. Исходя из долей владения, материнская структура получит до $6 млрд из общей суммы привлеченных средств. Акции Alibaba сегодня на подъеме: они прибавили 7% на торгах в Азии и более 6% совокупно на основной сессии и премаркете в Нью-Йорке. С нашей сточки зрения, вкладывать в Alibaba сейчас рискованно. Бумаги вышли на новые абсолютные максимумы. Комфортными для покупки мы считаем уровни не выше $230 за акцию, что на 10% ниже их текущих значений.