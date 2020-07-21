Сегодня цены на золото выросли еще на 1.25%, унция приблизилась к важному уровню 1850 долларов. Если рынок закроет июль выше этих значений, то это станет максимальным закрытием золота за всю историю.

Дальше открываются цели в районе 2000 тыс. долларов. Поводом к сегодняшнему скачку золота стала информация о том, что большинство в банковском комитете Сената США поддерживает кандидатуру Д.Шелтон на пост управляющей ФРС. Голосование должно пройти сегодня, во вторник. Д.Шелтон известна тем, что является сторонницей золотого стандарта. Конечно, маловероятно, что идеи подобного рода сейчас могут быть реализованы американским ЦБ.

Однако, есть вариант увеличения резервов в золоте, который является квазивариантом количественного смягчения. Поэтому золото медленно, но уверенно идет вверх к новым историческим высотам.



