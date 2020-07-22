На старте торгов в среду давление на цену Brent могут оказать данные от API
По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,17%, закрывшись на отметке 3257,30 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,81%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,60%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла менее чем на один базисный пункт, до −0,46%.
Поддержку рисковым активам оказывают достигнутые договоренности лидеров стран ЕС по плану восстановления экономики объемом 750 млрд евро и начало обсуждения нового пакета стимулирующих мер в конгрессе США. По заявлению представителей республиканской партии, очередная помощь американской экономике может составить один триллион долларов. Тем не менее, поводом для фиксации прибыли стало заявление лидера республиканского меньшинства в палате представителей Митча Макконнелла, который выразил сомнение, что новый пакет стимулов будет принят на этой неделе.
Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 2,4% и закрылись на отметке $43,97. Однако на старте торгов в среду давление на цену фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельный рост запасов сырой нефти в США на 7,5 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.
Во вторник индекс Мосбиржи прибавил 0,84%, закрывшись на отметке 2825,71 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2795 и 2775 пунктов, сопротивление находится на уровне 2850 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 124000 и 122000 пунктов, сопротивление — 127000 пунктов.
Рубль завершил торги на отметке 71,70, прибавив 0,88% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,50 и 70, сопротивления — 71,10 и 71,60
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