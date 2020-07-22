Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Согласование лидерами стран ЕС нового пакета мер поддержки экономики и ожидания подобных мер от США оказали поддержку «спросу на риск», что выразилось, в том числе, в ослаблении доллара США к корзине мировых валют (индекс доллара DXY за день понизился на 0.75% и вышел к уровню локального минимума, соответствующего периоду повышенной волатильности в марте текущего года, а до этого – уровням начала прошлого года). В итоге лучше рынка выглядел Магнит (MGNT, +3.8%), ориентированный на выручку в рублях. Кроме того, заметно подорожали акции Аэрофлота (AFLT, +3.7%), ВТБ (VTBR, +2.3%), ММК (MAGN, —2.2%). Тем временем Газпром (GAZP) потерял 0.8%, что может быть связано с санкционными рисками – как сообщается, Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета, подразумевающий расширение санкций в отношении проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Южуралникеля (UNKL) подорожали на 9.6%, МРСК Сибири (MRKS) – на 7.2%, Россетей (RSTI) – на 5.4%, Мечела (MTLR) – на 4.8%, группы ПИК (PIKK) – на 4.7%.

Фондовые индексы США закрылись в среднем в плюсе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения..

Внешний фон к открытию торгов можно считать умеренно-благоприятным для российского рынка акций, но пока не наблюдается достаточных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Участники рынка ожидают стимулирующих мер от ЕС и США, но вместе с тем, судя по динамике цен на золото (+22% с начала года), сохраняют интерес к «защитным» активам. На валютном рынке курс доллара США к корзине мировых валют остается под давлением, но выход пары доллар-рубль в область ниже 70.0 пока выглядит маловероятным.