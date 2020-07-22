Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Основным поводом к продажам в национальной валюте может выступить динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 44 долларов за баррель. При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает инвесторам в рубле дополнительных ориентиров. Противовесом умеренному негативу извне станет спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат. Учитывая это в начале дня ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия вторника. При этом, в ходе сессии, в случае стабилизации ситуации в ценах на нефть и сохранении спроса на риск, американская валюта может сделать еще один шаг к уровню 70 рублей, выступающему ближайшей поддержкой. Отметим, что пока мы не видим поводов для выхода доллара из консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что по итогам вторника рубль укрепился к основным мировым валютам. Так, доллар снизился на 0,9%, отступив в район 70,7 рубля, евро потерял 0,2%, закончив торги чуть выше 81,5 рубля.



