Вчера рост российского рынка акций продолжился. По итогам дня Индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и закрылся на отметке 2826 пунктов, то есть чуть выше боковика, в котором он находился последние два месяца. Однако о пробое канала и вероятном ускорении подъема говорить рано – нужно для начала хотя бы закрепиться на достигнутых уровнях.

Пока внешний фон препятствует продолжению роста. Американские индексы под занавес торгов как-то растеряли весь начальный потенциал, и завершили день не очень уверенным ростом. Сегодня с утра фьючерсы на них торгуются около нуля.

Попыталась было выйти из коридора 40-44 доллара за баррель нефть, но и она не смогла пройти отметку 45 долларов, и сегодня с утра торгуется на верхней границе боковика.

Основной причиной роста нефти, как, в прочем, и всех сырьевых активов, стало продолжение ослабления доллара на мировом рынке. Так, пара евро-доллар перешагнула отметку 1,15. Однако ночью вышла негативная статистика по запасам от Американского института нефти. Если данные о сильном росте запасов подтвердит сегодня Минэнерго США, то нефть без всяких вопросов вернется обратно в свой привычный диапазон.

Так что открытие торгов нас сегодня ждет с небольшим снижением. Но мы очень часто в последнее время видим резкое улучшение внешнего фона с открытием европейских площадок, поэтому пока шорты – очень опасная тактика торгов.

Возобновился стремительный рост золота. После непродолжительной болтанки в районе 1800 долларов котировки драгметалла вновь рванули вверх. Сегодня с утра они прибавляют около процента. Почти на 6% дорожает серебро, сужая спрэд с золотом, который неоправданно сильно расширился в конце февраля – марте.

С большой вероятностью можно ожидать, что в этом году золото уйдет в район 2000 долларов за тройскую унцию, поэтому рекомендуем держать в портфелях акции золотодобывающих компаний «Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловск», которые обещают быть в числе лучших сегодня. Кстати, они хорошо защитят портфель от девальвации рубля.

На внешнем позитиве вчера укрепилась российская валюта, но пара доллар-рубль даже не попыталась приблизиться к сильной поддержке 70. Снижающаяся нефть свидетельствует в пользу продолжение начавшегося вчера вечером ослабления курса рубля, а падающий к корзине основных валют доллар – к осторожным покупкам «россиянина».

Однако тренд российской валюте сегодня все-таки зададут крупные экспортеры, которым нужны рубли как для приближающихся налоговых выплат, так и для выплат дивидендов. Спрогнозировать же, насколько велика у них потребность в рублевых средствах, невозможно.

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