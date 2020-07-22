Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть корректируется после резкого взлёта котировок накануне. Азиатские рынки испытывают неуверенность из-за того, что очередной стимулирующий пакет в США может стать жертвой предвыборной компании. С другой стороны, валюты сырьевого пула CAD, NZD и AUD продолжают укрепляться против доллара США. Вероятно, что отечественный рынок начнёт день в небольшом минусе, а вот рубль вполне способен продолжить укрепление, тем более, что в среду проводятся аукционы ОФЗ, которые традиционно положительно влияют на российскую валюту.

По итогам торгов 21 июля индекс МосБиржи вырос на 0,84% до 2825,71 п., а РТС на 1,93% до 1259,72 п. Внешний фон в течение дня был более чем позитивным. В Европе договорились о создании фонда восстановления, а также о повышенных бюджетных расходах на ближайшие семь лет. Ряд разработчиков объявил об успешных клинических испытаниях вакцин от коронавируса, включая российский вариант. В США также начинают обсуждать новый стимулирующий пакет минимум на $1,0 трлн. И, наконец, на рынке усилились ожидания, что ставка ЦБ РФ вновь будет снижена на пятничном заседании, а это прямой повод для переоценки российских акций. Бумаги «Русгидро» (-0,08%) были под давлением на новостях о планах увеличения инвестиционной программы на 171 млрд рублей. ЛСР (+1,88%) отчиталась о продажах на уровне 38 млрд рублей в I полугодии, что совпало с результатом за аналогичный период годом ранее. Акции «Газпрома» (-0,61%) оставались под давлением на фоне ожидания слабого отчёта за II квартал, а также одобрения в палате представителей США поправок в оборонный бюджет, которые предусматривают санкции против «Северного потока 2». В бумагах Yandex просадка на 1,96% на усилении ожиданий ужесточения конкуренции на рынке агрегаторов такси в связи с приходом китайского оператора в Россию. Самыми сильными акциями дня оказались «Россети» (+5,44%), X5 Retail Group (+5,21%), «Мечел» (+4,81%), «ПИК» (+4,72%) и «Магнит» (+3,73%). Среди самых слабых также были Etalon Group (-1,59%), АФК «Система» (-1,54%), ТМК (-1,07%) и «Московская Биржа» (-0,9%). Активность была весьма высокой и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 81,672 млрд рублей.

Рубль столь же позитивно реагировал на внешние новости. Кроме того, нефть Brent поднялась выше $44 за баррель, что также позитивно влияет на рубль. Дополнительную поддержку оказывает налоговый период. Впрочем, рубль не был одинок в своём наступлении против доллара США. CAD, NZD и AUD усиливали свои позиции от 0,8% до 1,65%. В общем плане это говорит о росте аппетитов к риску на фоне появления факторов, ограничивающих влияние COVID-19 во временных рамках. В среду Минфин проверит рынок на восприятие риска, разместив на безлимитных аукционах ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года и ОФЗ-Ин 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. К вечеру вторника доллар слабел на 0,88% до 70,805, а евро на 0,17% до 81,53.

Торги в США завершились разнонаправленно. Индекс NASDAQ достиг внутридневного рекорда, но к завершению сессии оказался в минусе на 0,8%. Инвесторы меняют свои приоритеты, возвращаясь в акции, которые наиболее пострадали от COVID-19 шока. Отчётность Coca-Cola (+2,34%) показала, что не только высокие технологии пользуются высоким спросом в период социального дистанцирования. Оборонный гигант Lockheed Martin (+2,62%) также отчитался лучше прогнозов за проблемный II квартал. Бизнес Philip Morris (+4,15%) показал устойчивость в условиях кризиса и принёс прибыль выше ожиданий. В целом, наиболее сильный рост показали секторы энергетики (+6,15%) и финансы (+1,91%). В секторе высоких технологий, напротив, наиболее сильное падение на 1,06%. Из статистики стоит лишь отметить рост индекса национальной активности ФРБ Чикаго до 4,11 п. в июне, что является самым высоким значением показателя с 2000 года. По итогам торгов DJIA вырос на 0,6% до 26840,40 п., S&P 500 поднялся на 0,17% до 3257,30 п., а NASDAQ упал на 0,81% до 10680,36 п.

Динамика азиатских индексов была разнонаправленной. В Китае рынок демонстрировал рост на фоне мер поддержки. Ещё в минувшие выходные власти страны увеличили лимиты по объёмам инвестиций для страховых компаний до 45% от капитала. На прочих площадках преобладали негативные настроения. Вечерние новости в США не смогли порадовать чётким представлением о том, когда очередной пакет помощи экономики будет одобрен. У республиканцев и демократов разное представление о том, кто нуждается в поддержке, а сам факт обсуждения стимулирующего пакета уже используется в предвыборной риторике демократического кандидата Джо Байдена. Также негативное влияние оказывали локальные факторы. В австралийском штате Виктория отмечается резкий рост заболеваний COVID-19, что может привести к возвращению ограничительных мер в Мельбурне. Розничные продажи в Австралии показали рост на 2,4% за июнь, хотя ожидалось более сильное восстановление на 7,1%. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 22778,09 п. (-0,46%), Hang Seng — 25548,30 п. (-0,34%), Shanghai Composite — 3344,74 п. (+0,72%).

Золото продолжает обновлять максимумы с 2011 года, намекая на возможное обновление рекордных значений. Масштабные стимулирующие пакеты, как в Европе, так и в США, могут привести к разогреву долгосрочных инфляционных трендов. Кстати, накануне банковский комитет американского сената одобрил кандидатуру Джуди Шелтон на пост в совете управляющих ФРС. Ей приписывают поддержку идеи привязки доллара к золоту. Против Джуди Шелтон выступили представители демократов, которые считают подобную привязку пагубной для экономики, а вот в среде республиканцев рассчитывают на диверсификацию мнений в Федеральной Резервной Системе. Некоторые даже полагают, что она может заменить Джерома Пауэлла на посту председателя, если Дональд Трамп сможет переизбраться на второй срок. Впрочем, всё это теория и отдалённое будущее, а пока резервы SPDR Gold Trust более чётко отражают настроения на рынке. За понедельник они выросли почти на 6 тонн до 1219,75 тонн. В отличие от золота нефть пока не может показывать устойчивый рост. Накануне API сообщил, что на неделе до 17 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 7,5 млн бар. С другой стороны, запасы бензина упали на 2,0 млн бар., а дистиллятов на 1,4 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,9 млн бар., а также снижение запасов бензина на 2,0 млн бар. и рост запасов дистиллятов на 0,22 млн бар. Ещё одной неприятностью для рынка стали сообщения о росте экспорта нефти из Ирака в июле. Соответственно, Багдад игнорирует свои обязательства в рамках сделки OPEC+. К 9:05 мск Brent — $44,09 (-0,52%), WTI — $41,65 (-0,64%), Золото — $1857,1 (+0,72%), Медь — $6546,65 (+0,39%), Никель — $13505 (+0,29%).

Индекс доллара повышался на 0,02% до 95,13 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 0,60%, как и накануне вечером. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,154 (+0,04%), GBP-USD — $1,273 (+0,04%), USD-JPY – 106,83 (+0,05%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

— в 16:00 мск цены на жильё в США за май;

— в 17:00 мск продажи на вторичном рынке жилья в США;

— в 17:30 мск отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.