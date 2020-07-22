В фокусе аукционы ОФЗ
Минфин проведет аукцион ОФЗ. Игроки пытаются активно спекулировать на ожидании снижения ключевой ставки в пятницу. Многие экономисты высказываются в пользу снижения на 0,25 или на 0,50 п.п. Эти ожидания оказывают некоторое давление и на политику регулятора, поскольку сохранение ставки привело бы к сбросу ОФЗ и скачку курса рубля. А спокойная ситуация на рынке помогает Минфину успешно размещать займы. Спрос на аукционе прогнозируется в объеме 100-150 млрд руб. В то же время, на мой взгляд, острой необходимости в резком снижении ставки нет. Инфляция находится на уровне 3,2%, а доходность 10-летних ОФЗ – 5,7%. Снижение ключевой ставки приведет к уменьшению доходности депозитов, что увеличивает риск оттока вкладов. На денежном рынке стоимость рублей не снизится, поскольку банки будут больше занимать на рынке и у ЦБ. А значит, кредиты для бизнеса и домохозяйств не станут дешевле. Кроме того, премия доходности ОФЗ к уровню инфляции не оправдывает риски в среднесрочном плане. Другими словами, на восстановление экономики до докризисного уровня понадобится полтора-два года, причем ставка на уровне 4% не слишком ускорит экономический рост. В то же время внешние шоки за этот период могут привести к сильным колебаниям рубля и фондового рынка. Более высокая ставка страхует рубль от резких взлетов и падений. В связи с этим не исключаю, что регулятор воздержится от снижения ставки в пятницу, оно будет минимальным (0,25 п.п.)
Ожидаем разнонаправленную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 71,00-71,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2880-2950 пунктов.
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