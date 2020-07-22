MAIL.RU GROUP: ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К20 (MAIL LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $27)

Mail.ru Group 23 июля должна опубликовать финансовые результаты за 2К20. Мы прогнозируем, что выручка достигнет 23.4 млрд руб. (+17% г/г and 5% кв/кв). Рост пользовательской активности, грамотный график выпуска игр, а также ослабление рубля (69% выручки от игр в 1К20 было обеспечено зарубежными пользователями) должны поддержать выручку сегмента (+37% г/г против 15% в 1К20). Рост сегмента игр должен частично нивелировать слабую динамику рекламного сегмента (-5% г/г против 9.3% в 1К20). Выручка в сегменте IVAS (платные услуги в соцсетях) должна продолжить рост на фоне повышения активности пользователей в сегменте социальных игр в связи с режимом изоляции из-за COVID-19. Сегмент прочей выручки будет предположительно поддержан инициативами EdTech (технологические образовательные проекты).

Мы ожидаем, что EBITDA составит 6.3 млрд руб. при рентабельности 27%. Компания торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 13.5x против своего среднего 2-летнего значения 10.8x.

Во время телеконференции мы сосредоточимся на прогнозе на 2020, комментариях по ожидаемому тренду восстановления рекламной выручки, а также обновленной информации по игровому сегменту и релизам игр.



