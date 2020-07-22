МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торговой сессии среды на фоне неоднозначной конъюнктуры мировых рынков, полагают аналитики.

Доллар пока удержится выше психологически значимого уровня 70 рублей, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон к открытию торгов можно считать умеренно-благоприятным для российского рынка акций, но пока не наблюдается достаточных оснований для выхода из консолидации индекса РТС, комментирует Антон Старцев из компании "Олма".

"Участники рынка ожидают стимулирующих мер от ЕС и США, но вместе с тем, судя по растущей динамике цен на золото, сохраняют интерес к "защитным" активам. На валютном рынке курс доллара к корзине мировых валют остается под давлением, но выход доллара в область ниже 70 рублей пока выглядит маловероятным", — добавил он.

Противовесом умеренному негативу извне для рубля станет спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовятся к пику налоговых выплат июля, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Учитывая это, в начале дня ожидаем перехода доллара в консолидацию у уровней закрытия вторника. При этом, в ходе сессии, в случае стабилизации ситуации с ценами на нефть и сохранении спроса на риск, американская валюта может сделать еще один шаг к уровню 70 рублей, однако пока мы не видим поводов для ухода доллара из нижней половины диапазона 70-75 рублей", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 70,50-71,10 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых изменились разнонаправленно в пределах 0,8% на фоне роста нефтяного сектора и коррекционного снижения высокотехнологического.

С утра фьючерсы на американские фондовые индексы меняются в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 1,3%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,8%, японский Nikkei 225 снижается на 0,5%.

Стоимость нефти снижается на 0,4%, до 44,13 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1522 доллара против 1,1532 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи, отыгрывая внешний позитив и рост стоимости нефти марки Brent, индекс РТС показал более сильную динамику на фоне укрепления рубля к доллару. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,84%, до 2825,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,93%, до 1259,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 63 копейки, до 70,71 рубля, евро на 14 копеек, до 81,53 рубля, следует из данных Московской биржи.