Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть немного снижаются после уверенного повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,8%. В коррекционном минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, который ранее, напротив, чувствовал себя лучше рынка. На рынке сохранялись надежды на скорую разработку вакцины, дополнительные стимулирующие меры и общее улучшение ситуации в экономике, хотя эпидемиологическая ситуация в США остается сложной. Нефтяные компании поддержало ралли цен на “черное золото”, которые обновили многонедельные пики.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяет позиций. В Конгрессе США продолжается обсуждение нового пакета стимулирующих мер, в отношении которого у республиканцев и демократов сохраняются разногласия.

Торги в Европе завершились повышением индикатора Euro Stoxx 50 на 0,5%. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости об одобрении лидерами ЕС программы поддержки региональной экономики.

На торгах в Азии утром наблюдается смешанная динамика. Японский Nikkei 225 снизился на 0,5%. Индексы Китая растут на 1-1,5%, а гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%. Важных макроэкономических данных в регионе опубликовано не было, в связи с чем рынки преимущественно консолидируются. Ситуация с коронавирусом в Австралии, тем временем, ухудшается, что сдерживает покупки на фондовых рынках страны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после перехода к уверенному росту накануне. Котировки во вторник на фоне усиления мирового аппетита к риску обновили максимумы с марта, поднявшись до 44,90 долл и 42,51 долл соответственно. Следующими сопротивлениями для цен выступают уровни 46 долл и 43,70 долл. Отчет Американского института нефти показал скачок запасов нефти на прошлой неделе на 7,5 млн барр, в то время как от данных Минэнерго США в среду в среднем ожидают сокращения запасов на 2 млн барр. В середине недели рынок нефти, вероятно, переключится на внутренние драйверы.

События дня

• продажи домов на вторичном рынке США в июне (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• операционные результаты ТМК, РусГидро за 2-й к 2020 г

• квартальные результаты Microsoft, Tesla

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник уверенно выросли и обновили пики с 6 июля, но рублевый индикатор к концу сессии вернулся в диапазон 2700-2835 пунктов. Долларовый индекс закрепился выше 1250 пунктов в том числе благодаря укреплению рубля. До конца недели у индексов остаются неплохие шансы на тестирование сопротивлений 2860 и 1285 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2805-2865 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне укрепился в пределах 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль остановила снижение у поддержки 70,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которой в среду может пойти наверх в рамках сохранения основного восходящего тренда. Пара евро/рубль в течение сессии опускалась ниже 81 руб, но затем отвоевала указанную отметку. Российская валюта на время перешла к коррекционному укреплению, которое без веских фундаментальных драйверов вряд ли получит продолжение.

Утром можно ожидать незначительных изменений индексов РФ и рубля ввиду стабилизации внешнего фона. Если настроения в течение сессии не улучшатся, на российских биржах может преобладать тенденция к умеренной фиксации прибыли. Лучше рынка, вероятно, будут чувствовать себя Полюс и Полиметалл. Фьючерсы на золото в среду поднимались до 1866 долл/унц – нового пика с сентября 2011 года. Драгоценный металл получает поддержку от сохранения масштабных стимулирующих мер и мировой экономической неопределенности, что позволяет ему расти вместе с рисковыми активами.