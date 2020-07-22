"Магнит" тестирует новые форматы и пробует выходить в новые сегменты для увеличения выручки
Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита". В дискаунтерах продается 1800 наименований. Около 65% ассортимента приходится на продукцию "первой цены", более 18% — на товары собственной торговой марки компании. По словам Дюннинга, товары "первой цены" будут дешевле, чем в обычных магазинах, "всего на пару процентов", товары собственного производства — значительно дешевле.
Компания тестирует новые форматы и пробует выходить в новые сегменты для увеличения выручки. Новый формат ориентирован на узкий ассортимент, низкую цену и высокую оборачиваемость, что в условиях падения экономики и доходов населения является актуальным.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200722/831809350.html