Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных           дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян          Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной          торговой марки "Магнита". В дискаунтерах продается 1800 наименований. Около         65% ассортимента приходится на продукцию "первой цены", более 18% — на   товары собственной торговой марки компании. По словам Дюннинга, товары  "первой цены" будут дешевле, чем в обычных магазинах, "всего на пару  процентов", товары собственного производства — значительно дешевле. 

Компания тестирует новые форматы и пробует выходить в          новые сегменты для увеличения выручки. Новый формат ориентирован на узкий          ассортимент, низкую цену и высокую оборачиваемость, что в условиях падения  экономики и доходов населения является актуальным. 