Ритейлер "Магнит" открыл в Самаре, Камышине и под Ульяновском три пилотных дискаунтера "Моя цена", сообщил РБК президент и гендиректор компании Ян Дюннинг. Их название совпадает с названием одной из линеек собственной торговой марки "Магнита". В дискаунтерах продается 1800 наименований. Около 65% ассортимента приходится на продукцию "первой цены", более 18% — на товары собственной торговой марки компании. По словам Дюннинга, товары "первой цены" будут дешевле, чем в обычных магазинах, "всего на пару процентов", товары собственного производства — значительно дешевле.

Компания тестирует новые форматы и пробует выходить в новые сегменты для увеличения выручки. Новый формат ориентирован на узкий ассортимент, низкую цену и высокую оборачиваемость, что в условиях падения экономики и доходов населения является актуальным.