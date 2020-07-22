Оптимизм на рынке нефти поутих
Оптимизм на рынке нефти поутих: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а президент Д.Трамп на брифинге усугубил опасения о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. Так, запасы сырой нефти неожиданно выросли на 7,5 млн барр., тогда как ожидалось снижение на 2,1 млн барр. Запасы бензинов сократились на 2 млн барр., прежде чем наступит улучшение. На этом фоне сантимент на рынке нефти пошатнулся. Сегодня фокусе статданные от Минэнерго США. Если они выйдут схожими с API, нефть получит новую порцию негатива. Диапазон на сегодня видим как 43-45 долл./барр.
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