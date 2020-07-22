Оптимизм на рынке нефти поутих: статданные от Американского института нефти вышли слабее ожиданий, а президент Д.Трамп на брифинге усугубил  опасения о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. Так, запасы  сырой нефти неожиданно выросли на 7,5 млн барр., тогда как ожидалось  снижение на 2,1 млн барр. Запасы бензинов сократились на 2 млн барр., прежде чем наступит улучшение. На этом фоне сантимент на рынке нефти пошатнулся. Сегодня фокусе статданные от Минэнерго США. Если они выйдут  схожими с API, нефть получит новую порцию негатива. ​Диапазон на  сегодня видим как 43-45 долл./барр. 