Группа ЛСР опубликовала операционные результаты за 2к20, завершив один из самых сложных для сектора периодов отчетности за последнее время. Карантин, закрытие строек и офисов продаж, неопределенность в отношении бюджетов домохозяйств – все это в 2к20 оказало давление на сектор. Резкое падение продаж в начале апреля (-65%) было остановлено введением субсидирования ипотечных кредитов по рекордно низкой ставке 6,5%. Это стало основным дифференцирующим фактором для продаж девелоперов, включенных в список. Лучший результат показала Группа ПИК, продажи которой в 2к20 сократились всего на 10% г/г, поскольку доля ипотечных сделок в общем объеме продаж компании выросла до 86%.

Самое сильное падение, на 38% г/г, показал Эталон: доля продаж в кредит в общем объеме его продаж составила всего 44%, поскольку лишь 65% его объектов соответствовали параметрам ипотечной программы (85% после пересмотра). Объем продаж ЛСР снизился на 18% г/г (ипотека составила 67% от общего объема), поскольку более равномерное присутствие компании позволило компенсировать жесткие ограничения в Москве (-48% г/г) более устойчивыми показателями в Санкт-Петербурге (-7% г/г) и Екатеринбурге (без изменений в годовом сопоставлении). Средние темпы роста цен во всех компаниях составили 5% г/г, поскольку на фоне сокращения возможностей во время пандемии они сосредоточились на цене в ущерб объемам. Акции упомянутых выше застройщиков за последние три месяца выросли на 30% и теперь торгуются с коэффициентом P/NAV на уровне 0,5x. Мы полагаем, что в дальнейшем их переоценка будет зависеть от условий субсидирования ипотеки, бюджетов и устойчивости домохозяйств. ЛСР: самым уязвимым остается рынок Москвы. Группа ЛСР последней опубликовала свои результаты за 2к20 и оказалась примерно в середине турнирной таблицы. Объем продаж жилой недвижимости снизился на 18% г/г, в то время как доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составила 67% против 51% в 1к20. Основной негативный вклад внесло московское подразделение (-48% г/г), поскольку в Москве были введены более жесткие ограничительные меры, и все стройки и офисы продаж были закрыты более месяца. В Санкт-Петербурге продажи сократились на 7% г/г, тогда как в Екатеринбурге квартал был закрыт без изменений в годовом сопоставлении, что отражает меньшее количество перерывов в операционной деятельности и более привлекательное предложение на локальном рынке. Меньшая доля продаж в Москве оказала негативное влияние на ассортимент компании, и средняя цена в ЛСР в 2к20 снизилась на 5% г/г. Оценка. За последние три месяца самая сильная переоценка произошла в акциях Эталона – они подорожали на 42% на фоне рекомендации Совета директоров выплатить дивиденды с дивидендной доходностью 11%.

Акции ЛСР выросли в цене на 33% г/г и теперь торгуются с коэффициентом P/NAV на уровне 0,4x, что, на наш взгляд, отражает самую сбалансированную позицию компании в отношении сектора недвижимости. Мы считаем, что ЛСР выбирает рациональный подход к дивидендам – компания выплачивает в мае дивиденды с дивидендной доходностью 5%, что позволяет ей сохранять гибкость в распределении капитала. Акции Группы ПИК на фоне лучших результатов в секторе выросли в цене на 17%, и для дальнейшего роста необходимо повышение ликвидности акций, более определенный прогноз по дивидендам и повышение темпов роста выручки от строительных услуг