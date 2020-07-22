21 июля состоялась встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором Русгидро Николаем Шульгиновым. Основные заявления Шульгинова и наши комментарии по итогам встречи представлены ниже.  Прогноз на 2020 г.

Благодаря повышенному уровню водности Русгидро, вероятнее всего, покажет сильные результаты за 2020 г., в том числе рост выручки и чистой прибыли (последняя может опередить в росте показатель за 1к20).

 Дивиденды. Выплаты за 2019 г. должны быть приблизительно равны дивидендам за 2018 г., что соответствует действующей дивидендной политике.

 Инвестиции. Совет директоров Русгидро утвердил инвестиции в проекты модернизации на сумму 171 млрд руб. Регулятор одобрил четыре проекта на Дальнем Востоке, однако не все условия дальневосточной программы пока приняты, в связи с чем Шульгинов попросил у президента поддержки в ускорении этого процесса.

Заявления гендиректора Русгидро в целом не принесли неожиданностей, поэтому мы считаем новость нейтральной. Вместе с тем описанные факторы важны для инвестиционной привлекательности компании.

 Рост выработки электроэнергии на ГЭС в 1к20 на 29,6% г/г (операционные показатели за 2к20 будут опубликованы сегодня, 22 июля) действительно поддержал финансовые результаты за квартал и внес вклад в результаты за весь 2020 г. Более того, с учетом запуска Зарамагских ГЭС в рамках программы ДПМ мы прогнозируем рост скорректированной EBITDA по итогам года на 14% и чистую прибыль в 32,1 млрд руб. против 643 млн руб. в 2019 г. (когда в связи с вводом в эксплуатацию мощностей на Дальнем Востоке пришлось сделать крупные списания, которые, как мы полагаем, уменьшатся в текущем году).

 Рекомендация по дивидендам за 2019 г. пока не объявлена, что является неблагоприятным фактором, однако, исходя из действующей дивидендной политики (подтвержденной руководством, несмотря на недавние сообщения в СМИ о возможной базе расчета от прибыли по РСБУ), выплата за прошлый год может равняться среднему значению за предыдущие три года, или 0,0362 руб. на одну акцию. В этом случае дивидендная доходность с учетом текущих котировок составит 4,7% (так как из-за списаний 50% чистой прибыли за 2019 г. по МСФО оказывается ниже дивидендного минимума), что соответствует нашему прогнозу.

 Мы уже включили в нашу модель проекты модернизации на Дальнем Востоке, которые мы по-прежнему оцениваем позитивно, поскольку благодаря заложенному в них механизму гарантированной доходности инвестиции в регионе создают добавленную стоимость.