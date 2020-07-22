Дивидендная политика Tokyo Electron предусматривает выплаты на уровне 50% от чистой прибыли с учетом динамики на рынке. В последние два года доля выплат была на уровне 50%. С учетом роста котировок акций и сохранения доли выплат на этом уровне годовая дивидендная доходность у компании находится на уровне 2%.

Эпидемия коронавируса показала необходимость ускорения процесса автоматизации производств, складов, внедрения и улучшения имеющейся телекоммуникационной инфраструктуры. Этот тренд повышает привлекательность полупроводниковой отрасли. С учетом значительного роста котировок акций на фоне озвученного в середине июня позитивного взгляда менеджмента по росту операционной прибыли в 2020 году на 15% наша рекомендация HOLD с целевой оценкой ¥28 тыс.

Основные риски:

· Валютный риск. Только 11% продаж приходится на Японию. На Тайвань в выручке приходится 23%, Китай – 22%, США – 18%.

· Рост конкуренции. Компания занимает лидирующие позиции. Доля рынка в отдельных процессах может составлять 50-90%. В целом в объеме всех капитальных вложений полупроводниковых производителей доля рынка на уровне 20%. Барьеры для входа выглядят очень высокими с учетом созданной разветвленной сети поставок и логистики, а также финансовых возможностей компании по сохранению инвестиций в исследования и разработки новых методов.

· Снижение интенсивности капиталовложений полупроводниковых компаний. Процессы производства чипов постоянно совершенствуются. Применяются новые материалы. Поэтому компаниям приходится постоянно инвестировать в более совершенное оборудование.

Компания Tokyo Electron основана в 1963 году и базируется в Токио, Япония. Количество сотрудников – около 14 тыс. В 2013 году Tokyo Electron и Applied Materials объявили о слиянии. Если бы сделка была одобрена, то совместная компания под названием Eteris стала бы абсолютным лидером на рынке оборудования для производства полупроводников с долей рынка более 40%. В 2015 г. сделка была отменена из-за опасений антимонопольного регулятора в США. Компании действительно очень похожи: продают оборудование для производства полупроводников (модули памяти, логические процессоры и др.) только фокусируются на разных процессах, где являются безусловными лидерами с долей на уровне 50% и более.



