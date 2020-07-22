На недельном депозитном аукционе ЦБ суммарное предложение от банков третью неделю подряд превысило 2 трлн руб., составив 2,24 трлн руб. При этом установленный регулятором лимит (1,46 трлн руб.) оказался не только заметно ниже предложенной к размещению суммы, но и ниже, чем мы ожидали (мы предполагали, что лимит составит 1,6–1,7 трлн руб.). К более коротким инструментам Федерального казначейства банки интереса не проявили ввиду комфортного уровня ликвидности в системе. Ни на аукционе однодневного репо, ни на недельном депозитном аукционе Казначейства не было подано ни одной заявки. В рамках 35-дневного репо два банка привлекли 50,2 млрд руб. из предложенных Казначейством 70 млрд руб. В коротких ставках денежного рынка движения вновь практически отсутствовали.

Ставка RUONIA, по нашим оценкам, продолжала торговаться в узком диапазоне 4,12–4,14%, в котором она держалась и в предыдущие три дня. Средняя ставка однодневного валютного свопа снизилась на 3 бп, до 3,92%. Индекс RUSFAR овернайт поднялся на 15 бп (до 4,33%), что, по нашему мнению, по большей части представляло собой технический рост, связанный с временем расчета индекса (исходя из транзакций, произведенных до 12:30 по московскому времени) и отдельными сделками, в которых ставки значительно превышали средний рыночный уровень. Мы полагаем, что до конца недели короткие ставки останутся на низких уровнях, но уже в начале следующей недели они сместятся гораздо ближе к уровню ключевой ставки – это связано с тем, что наступающий в понедельник срок уплаты основных налогов наложится, как мы ожидаем, на сужение спредов, обычно происходящее после ожидавшегося рынком снижения ключевой ставки. На наш взгляд, вполне вероятно, что спред между RUONIA и ключевой ставкой ЦБ, который в последнее время держится в пределах от —35 до —40 бп, сузится примерно до —10 бп. Более длинные процентные ставки во вторник заметно снизились на ожиданиях предстоящего снижения ключевой ставки Банком России. Кривые процентных и кросс-валютных свопов на большинстве сроков сместились вниз примерно на 5 бп, котировки FRA снизились на 6 бп, а 3-месячная ставка MosPrime потеряла 4 бп. В результате 3x6 FRA закрылась на отметке 4,40% (на 29 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime), годовая и 5 —летняя ставки IRS составили, соответственно, 4,58% и 5,15%, годовая ставка NDF (OIS) закрылась на уровне 3,85%, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа составила 3,82%. На протяжении последних недель базисная кривая остается довольно стабильной, поскольку движения ставок IRS и кросс-валютных ставок обычно совпадают по траектории и масштабу. ОФЗ: сильная сессия. Торговая активность второй день подряд остается высокой: вчера оборот торгов в сегменте ОФЗ на МосБирже составил 42,9 млрд руб. против 36 млрд руб. в понедельник. Между тем среднедневной оборот торгов за последние три недели составил 24–26 млрд руб. На наш взгляд, это может говорить о том, что спрос со стороны зарубежных инвесторов укрепился на фоне повысившихся ожиданий в отношении снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Вчера Минфин объявил, что на сегодняшних аукционах предложит инвесторам 7-летний ОФЗ-26232 и линкер ОФЗ-52002 в сумме доступных к размещению остатков. Мы полагаем, что на фоне снижения инфляционного давления спрос на ОФЗ-52002 будет невысоким. Между тем, ОФЗ-26232 осталось разместить примерно на 90 млрд руб. (его лимит составляет 450 млрд руб.).

Если мы правы на счет восстановления спроса со стороны нерезидентов на этой неделе, тогда спрос на ОФЗ-26232 должен быть высоким, поскольку доля зарубежных инвесторов в этом выпуске является одной из самых высоких – по нашим оценкам, основанным на данных НРД, она составляет около 64%. В свете объявленных параметров аукциона ОФЗ-26232 (YTM 5,43%) вчера показал отстающую динамику, закрывшись на прежнем уровне. В то же время длинные бенчмарки, такие как 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 6,09%), снизились в доходности на 6–7 бп, тогда как доходности среднесрочных выпусков опустились на 4–5 бп. Ближний сегмент кривой сместился вниз на 1–2 бп. Таким образом, наклон кривой немного снизился, и спред на отрезке 2–10 лет сузился на 3 бп, до 139 бп.