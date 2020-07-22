Сегодня мы опубликовали материал Earnings Watch – 2Q/1H20 Earnings season preview, основные тезисы которого представлены ниже.

В данном материале мы консолидировали ожидания аналитиков ВТБ Капитал в отношении финансовой отчетности российских компаний за 2к20/1п20, сезон публикации которой стартует завтра.

Первыми свои результаты представят Северсталь, НЛМК и Mail.ru. 2к20 оказался сложным для нефтегазовой отрасли. По сравнению с предыдущим кварталом средняя цена нефти Brent снизилась на —45%, до 28 долл./барр., а в апреле ее котировки опускались до 6 долл./барр. Ситуацию усугубило возобновление соглашения ОПЕК+, из-за чего добыча нефти и газового конденсата в России сократилась с 11,24 млн барр./сут. в 1к20 до 9,97 млн барр./сут. во 2к20 (-11% к/к).

На результатах Газпрома и Новатэка за 2к20 должны отразиться снижение цен на газ и сокращение объемов реализации. В случае Лукойла и Роснефти мы ожидаем снижения валовой выручки примерно на —40% к/к на фоне сопоставимого падения выручки от реализации нефти и нефтепродуктов.

Мы полагаем, что все анализируемые нами диверсифицированные металлургические компании покажут слабые результаты за 2к20/2п20. В случае Норникеля не исключены позитивные сюрпризы в части доступного акционерам свободного денежного потока и чистой прибыли, при условии неотражения в отчете о прибылях и убытках крупного резерва, связанного с ликвидацией последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

Производители золота наверняка покажут сильные результаты за 1п20, что может подтолкнуть вверх котировки их акций. В секторе черной металлургии мы ожидаем, что НЛМК продемонстрирует сильные финансовые результаты и представит благоприятный прогноз в отношении развития ситуации на внутреннем рынке в третьем квартале, сезонно лучшем квартале года с точки зрения спроса.

Группа Аэрофлот на фоне пандемии COVID-19 по итогам 2к20 понесет крупнейший убыток в своей истории. Фосагро ожидает сокращение выручки в годовом сопоставлении и небольшое снижение рентабельности EBITDA – примерно на —(3–5) пп. X5 Retail Group опубликовала операционные результаты за 2к20 и представила позитивный прогноз в отношении прибыльности.

Мы прогнозируем рост выручки компании на +13% г/г на фоне связанных с введением карантинных мер роста популярности «магазинов у дома», удаленного формата работы и закрытия кафе и ресторанов. Яндекс представил предварительную оценку результатов за 2к20 во второй половине июня. Компания ожидает сохранения выручки примерно на уровне аналогичного периода прошлого года при снижении скорректированной EBITDA на 39–43% г/г (рентабельность – около 19%).

Основное влияние на динамику выручки Mail.ru Group во 2к20, согласно управленческой отчетности, оказали сильные результаты сегмента игр, обусловленные введением карантинных мер; мы ожидаем роста выручки сегмента более чем на 30%. Для электроэнергетики второй квартал, как и первый, был весьма непростым, что было связано с целым рядом негативных факторов, включая 1) рост неплатежей после введения моратория на взыскание штрафов с неплательщиков в условиях пандемии; 2) снижение спроса, обусловленное теплой погодой, мерами социального дистанцирования и особенно возобновлением в мае действия соглашения ОПЕК+; 3) снижение цен РСВ на фоне пандемии, изменений в структуре выработки электроэнергии и высокой базы цен РСВ во 2к19.