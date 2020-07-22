Долговой рынок: шанс на успешные первичные аукционы
Сегодня, впервые за последние 6 недель, первичные аукционы ОФЗ приходятся на период позитивных настроений на рынке. Это хорошая новость. Но все уже знают, что Минфин продолжит размещать гособлигации до конца 2020 года, и в следующих годах, и в существенных объемах. Данный факт также стоит принять в расчет.
Мы полагаем, что по итогам аукциона в 7-летней серии ОФЗ-ПД 26232 доходность по цене отсечения составит 5.41-5.44% годовых, а отсечка на аукционе ОФЗ-ИН 52002 будет установлена в диапазоне 99.5-99.7% от номинала.
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